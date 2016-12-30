ОБСЕ заметила машину с надписью «груз 200» на границе с Россией

Миссия ОБСЕ заметила на неподконтрольном Украине контрольно-пропускном пункте с РФ машину с надписью "груз 200" и несколько "скорых".

Об этом говорится в недельном отчете миссии ОБСЕ, которая наблюдала за пунктами Гуково и Донецк (РФ).



Так, 21 декабря в 16 часов на пункте Донецк был зафиксирован микроавтобус с украинскими номерами, который пересекал границу с РФ в Украину. Водитель был в камуфляже. На микроавтобусе был знак "Груз 200" а также надписи "Анубис".



На сайте компании "Анубис" указано, что у нее есть офисы в Одессе, Одесской области и Киеве. Также компания предоставляет услуги репатриации умерших, в том числе – "груза 200".



ОБСЕ не смогли идентифицировать, были ли гробы внутри.



22 декабря в 7:20 утра ОБСЕ увидела в пункте Донецк микроавтобус с украинскими номерами и надписью "Похороны", который пересек границу из Украины в РФ. Кроме того, 21 и 22 декабря ОБСЕ фиксировала несколько "скорых", которые приезжали на КП Донецк. Одна прибыла с территории Украины 21 декабря в 10:42, на ней была надпись "реанимация". В 11 часов со стороны России в пункты также приехала скорая, в которую перенесли одного человека на носилках.



22 декабря наблюдатели зафиксировали, как "скорая" с номерами "ЛНР" проехала на территорию РФ, а через час вернулась в Украину. Кроме того, наблюдатели заметили 26 декабря человека в камуфляже, который нес военный рюкзак, а также кейс для транспортировки винтовки. Он зашел на территорию пункта пропуска Донецк и проследовал к линии контроля. "Миссия не может установить, была ли внутри кейса винтовка".



Кроме того, согласно данным миссии, с 20 по 27 декабря увеличилось количество людей в камуфляже, пересекающих границу из России на оккупированные территории. Также увеличилось количество микроавтобусов, которые двигались из РФ на оккупированные территории.



Как известно, с 20 по 27 декабря происходило обострение на Светлодарской дуге. По данным разведки, боевики понесли потери.