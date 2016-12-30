В Украине вводятся новые военные билеты

В документе утверждены новые положения о военном билете лиц рядового, сержантского и старшинского состава и положение о военном билете офицера запаса, а предыдущие признаны утратившими силу. При этом военные билеты, изготовленные (выданные) до вступления в силу этого указа, считаются действительными по всей территории Украины и не подлежат обмену на новые.



Согласно первому положению, военные билеты выдаются не только районными (городскими) военными комиссариатами во время призыва или принятия граждан на военную службу, но и подразделениями Службы внешней разведки после увольнения ее военнослужащего в запас.



Также бланки военных билетов изготавливаются не только по заказу Министерства обороны, но и Службы внешней разведки, а выдача, хранение и уничтожение военных билетов производится в порядке, определенном Минобороны и Службой внешней разведки.



Согласно второму положению, бланки военных билетов изготавливаются не по заказу Минобороны с учетом заявок Службы безопасности Украины, а по заказу Минобороны, СБУ и Службы внешней разведки.



Выдачу, хранение, заполнение и уничтожение военных билетов проводят в порядке, установленном не только Минобороны и СБУ, но и Службой внешней разведки.



Остальные пункты обоих положений остались практически без изменений.