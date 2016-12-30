Харьковская полиция получила новые автомобили

Полиция охраны Харьковской области получила десять автомобилей.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции Украины в Харьковской области, ключи от машин передал начальник Департамента полиции охраны Сергей Будник.

Как отметили в полиции, после дооборудования автомобилей всеми необходимыми техническими и специальными средствами патрули охраны приступят к несению службы.