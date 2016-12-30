Харьковская полиция получила новые автомобили
30 декабря 2016 г.
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30 декабря 2016 г.
Как отметили в полиции, после дооборудования автомобилей всеми необходимыми техническими и специальными средствами патрули охраны приступят к несению службы.
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