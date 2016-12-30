Харьков

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Харьковская полиция получила новые автомобили

Харьковская полиция получила новые автомобили
Полиция охраны Харьковской области получила десять автомобилей.
Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции Украины в Харьковской области, ключи от машин передал начальник Департамента полиции охраны Сергей Будник.

Как отметили в полиции, после дооборудования автомобилей всеми необходимыми техническими и специальными средствами патрули охраны приступят к несению службы.

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