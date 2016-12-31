Силовики просят харьковчан быть бдительными во время праздников

Управление СБУ в Харьковской области призывает харьковчан быть бдительными в местах проживания, на улицах, в транспорте и других общественных местах во время новогодних и рождественских праздников.

Силовики просят быть предельно внимательными и осторожными, особенно в местах массового скопления людей, обращать внимание на подозрительные предметы и оставленные сумки в транспорте, магазинах, торговых центрах. Также быть бдительными по отношению к посторонним людям, которые пытаются попасть в подъезды жилых домов, чердаки и подвалы.



Если вы станете свидетелем потенциально опасной ситуации, необходимо позвонить на «горячие» линии СБУ: 700-34-50, 067-570-10-77.