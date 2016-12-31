Силовики просят харьковчан быть бдительными во время праздников
31 декабря 2016 г.
Вечерний Харьков
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31 декабря 2016 г.
Вечерний Харьков
Если вы станете свидетелем потенциально опасной ситуации, необходимо позвонить на «горячие» линии СБУ: 700-34-50, 067-570-10-77.
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