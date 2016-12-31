В Харькове пройдет «Вертеп-фест 2017»

Почти полсотни коллективов из 18 областей Украины за два дня дадут сотни вертепных представлений. Также планируется парад участников по улице Сумской, концерты и вертепы на нескольких площадках, включая школы, больницы и военный госпиталь.
В течение всего фестиваля на главной локации праздника - ступеньках Харьковского национального академического театра им. Н. В. Лысенко будет работать фуд-корт с горячими блюдами слобожанской кухни. Также там можно будет посетить Город мастеров с ярмаркой народных изделий и мастер-классами для детей и взрослых.
В фестивале, помимо множества сельских коллективов, примут участие около 200 студентов, которые изучают обрядовые традиции. После «Вертеп-феста 2017» они поедут с выступлениями в Славянск и Краматорск, а потом - в свои родные города и села, передает сайт Харьковского горсовета
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Вертеп - украинский народный кукольный театр. Представления вертепа по традиции устраивались на Рождество. В верхнем ярусе двухярусного ящика разыгрывались эпизоды из Евангелия (рождественская драма), в нижнем - интермедии. Действие сопровождалось музыкой, в том числе рождественскими песнопениями.