В Харькове пройдет «Вертеп-фест 2017»

«Вертеп-фест 2017» пройдет 13-14 января в Харькове.

Вертеп - украинский народный кукольный театр. Представления вертепа по традиции устраивались на Рождество. В верхнем ярусе двухярусного ящика разыгрывались эпизоды из Евангелия (рождественская драма), в нижнем - интермедии. Действие сопровождалось музыкой, в том числе рождественскими песнопениями.