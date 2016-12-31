В харьковском саду Шевченко убрали забор
31 декабря 2016 г.
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31 декабря 2016 г.
Напомним, в саду Шевченко проходит реконструкция, в рамках которой заменят освещение, установят новые скамейки, а также сделают озеро на месте оврага.
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