В харьковском саду Шевченко убрали забор

В Харькове в саду Шевченко частично убрали забор.

В частности, для прогулок открыта главная аллея за памятником Кобзарю. Территория по левую сторону от памятника еще закрыта.

Напомним, в саду Шевченко проходит реконструкция, в рамках которой заменят освещение, установят новые скамейки, а также сделают озеро на месте оврага.