Харьков

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В харьковском саду Шевченко убрали забор

В харьковском саду Шевченко убрали забор
В Харькове в саду Шевченко частично убрали забор.
В частности, для прогулок открыта главная аллея за памятником Кобзарю. Территория по левую сторону от памятника еще закрыта.

 

Напомним, в саду Шевченко проходит реконструкция, в рамках которой заменят освещение, установят новые скамейки, а также сделают озеро на месте оврага.

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