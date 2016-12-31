Харьков

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В харьковский зоопарк приехал тигренок: видео

В харьковский зоопарк приехал тигренок: видео
В отдел хищных млекопитающих Харьковского зоопарка поступил семимесячный амурский тигр Елисей.
Как сообщили в зоопарке, тигра привезли в рамках программы Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов.

"Расставание с мамой сказывается на поведении тигра, ведь в природе мама воспитывает и заботится о своих детях до двух лет. За это время малыши становятся не меньше мамы и уже знают, как найти еду, защищать территорию и общаться с живой и неживой природой. Сотрудники зоопарка стараются заменить тигренку мать во всех отношениях", - отметили в зоопарке.

В зоопарке сообщили, что тигренок содержится в карантинной зоне, где пробудет до начала января, после чего переселится в более просторный вольер. Когда откроется зона "Тропы тигра", Елисей будет жить там.

"В рамках этой же программы ожидается прибытие подруги для Елисея, вместе с которой они, надеемся, сформируют пару и порадуют потомством", - прокомментировали в зоопарке.

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