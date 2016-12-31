«Переживал, что их смерть будет на нашей совести»

Вытащили из петли в последний момент

Не побоялись ледяной воды

Есаул спас немало жизней

За семь лет работы полицейским Первомайского ОП ГУ НП в Харьковской области старшему сержанту Андрею Гончаренко и его коллеге инспектору Первомайского ОП ГУ НП в Харьковской области лейтенанту Николаю Магасю вытаскивать человека из смертельной петли пришлось впервые. Этот поступок сразу сделал героями молодых правоохранителей.Это случилось две недели назад — 16 декабря. В дежурную часть Первомайского отделения полиции около 2 часов ночи позвонила встревоженная женщина. Она сообщила, что возле дверей квартиры слышен какой-то шум.— В подъезде дома было очень темно, — рассказывает Андрей Гончаренко. — Но нам с напарником удалось разглядеть под дверью квартиры человека. Подсветили фонариком — мужчина повесился на дверной ручке.Не теряя ни секунды, они бросились спасать самоубийцу.— Он был уже без сознания, но слабый пульс все же пробивался, — вспоминает Андрей Гончаренко. — Вздохнули с облегчением — поняли, что он еще с нами. Сняли шнурок с его шеи, положили парня на пол и стали делать не прямой массаж сердца.Привести мужчину в чувство полицейским удалось до прибытия скорой помощи. Едва оклемавшись, самоубийца начал демонстрировать темперамент.— Больше всего от него досталось медикам, — говорят полицейские. — Он начал на них кричать и предъявлять претензии, что они долго ехали. Хотя медики приехали очень быстро. Но он от какой-либо помощи отказался письменно.Как оказалось, на самоубийство 33-летний мужчина, ранее судимый и состоящий на учете у психиатра, решился из-за неразделенной любви к своей сожительнице, которая и вызвала полицию. В ту ночь она с вещами выставила его на улицу. К слову, не поблагодарил он за спасение и полицейских. Ребят это не удивляет.— Сначала супруги дерутся, но когда мы хотим забрать кого-то из них в участок, начинают заступаться друг за друга, так что в итоге мы остаемся виноваты, — улыбаются полицейские.Наиболее волнительными новогодние праздники выдаются для спасателей. Героическими поступками они провожают старый год, героическими поступками встречают новый. Порой — сразу после его наступления.Так, сержанту службы гражданской защиты 18-й государственной пожрано-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Владимиру Ридному и его коллеге — командиру отделения 9-й государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Алексею Уварову 1 января 2016 года пришлось спасать супружескую пару. Решив сократить дорогу домой, они пошли прямиком через реку Харьков и провалились под лед. На помощь к ним бросился прохожий, но тоже оказался в водяной ловушке.— Мы бросили им спасательные круги, чтобы они могли удержаться на воде, — рассказывает Владимир Ридный. — Стали надувать лодку, но на 15-градусном морозе она замерзла.Опасаясь, что в ледяной воде люди долго не протянут, спасатели сами спустились на лед. С помощью лестницы вытащили мужчину. За это время другие спасатели накачали надувную лодку и подобрались на ней к женщине. Вскоре оба супруга были переданы медикам.За девять лет работы с подобными ситуациями Владимиру Ридному сталкиваться не приходилось. Чаще всего, говорит он, доводится бывать на пожарах.— Я очень волновался, — признается он. — Переживал, что они не выдержат и утонут. И это останется на нашей совести. О том, что сам мог провалить под лед, даже не думал.Есть свои герои и в батальоне полиции охраны №1 — младший инспектор-кинолог, старший сержант полиции Валерий Дятлов и его пес Есаул. Подружились два «товарища» на Новый, 2010 год, когда полицейский принес домой щенка породы овчарка. С того момента они неразлучны ни дома, ни на службе.— В нашем подразделении Есаул незаменимый сотрудник, — говорит Валерий Дятлов. — Сейчас преступники очень проворные, квартиру обворовывают моментально – без преувеличения за 1 минуту. Но благодаря собаке мы без проблем находим преступников по горячим следам.По запаху Есаул находит преступников, пока те не успели сбыть награбленное, Держать же след он может до 10 часов. Но, как правило, с задачей справляется в течение часа.— Бывает, собака ведет до 6 км, так что за ним приходится бежать, — улыбается полицейский. — Если же мы засекли убегающего преступника, собака его может догнать за пять секунд.Некоторые полицейские обязаны собаке своими жизнями.— Выехали на ограбление швейного цеха, преступник имел при себе нож и пистолет. По нормативам первой мы пустили собаку. В помещении было темно, но собака быстро сориентировалась, укусила его за руку, он выронил нож. Если бы мы зашли первыми, неизвестно, чем все могло обернуться, — вспоминает Валерий Дятлов.Отличился Есаул и в смешных историях.— Ему было 10 месяцев, он был маленький и игривый, на службу был настроен не серьезно, — улыбается полицейский. — Из помещения как раз выбегал преступник, а на улице была сильная слякоть. Я чувствую, что догнать беглеца не успеваю, спускаю на него собаку. Пес рванул вперед, я за ним. Но поскользнулся и упал. Есаул обернулся, увидел меня подбежал, стал облизывать и играть. Я, конечно, тогда разозлился, но история закончилась благополучно — преступника перехватили мои сослуживцы.К слову, в подразделении полиции охраны помимо Есаула с преступниками борются еще две немецкие овчарки и один лабрадор.