Областные власти рассчитывают достроить филармонию за два года

— Насколько этот год был успешным для Харьковщины, можно судить по тому, что наша область, как и в 2015 году, занимает лидирующие позиции среди регионов по показателям социально-экономического развития.Одним из важных достижений считаю то, что в 2016 году нам удалось возобновить строительство большинства долгостроев в области. Всего в области разморожено строительство более 100 объектов регионального и национального значения.Капитальный ремонт и реконструкции выполнены на более чем 250 объектах социального значения. Важно, что школы, детские сады, медучреждения мы ремонтируем с применением энергосберегающих технологий.По данным Министерства инфраструктуры, область входит в тройку лидеров по ремонту дорог благодаря грамотному распределению финансовых ресурсов.— В области запланированы строительные и ремонтные работы на более чем 100 объектах социальной, образовательной, медицинской сфер. Капитальный ремонт пройдут в 14 больницах областного значения. Из важных и крупных строительных объектов на ближайшую перспективу – строительство школы в Песочине, в микрорайоне «Мобиль». Мы начали строительство в конце 2015 года. Это сейчас единственная в Украине школа, которая строится с нуля и такими темпами. Мы приложим все усилия, чтобы дети смогли пойти в новую школу уже в 2017 году.Также за два года планируем построить большой зал филармонии на 800 мест.— Создание привлекательного бизнес-климата и поиски новых рынков сбыта для предприятий — одна из главных задач областной власти. Как результат, в 2016 году наш экспорт в ЕС стремительно вырос и практически сравнялся с экспортом в Россию. К власти в области относятся как к надежному партнеру. По приросту иностранных инвестиций в 2016 году Харьковщина заняла второе место в Украине после столицы.— Действительно, мы подписали меморандум о сотрудничестве между облгосадминистрацией и Федерацией футбола Украины, благодаря которому на стадионе «Металлист» снова проходят матчи международного уровня. Мы выбороли право провести в 2017 году финал Кубка Украины.— Каждый из нас желает, чтобы новый год принес только лучшее. Нашей стране. Нашим родным и близким. Мы смотрим вперед, и у нас есть планы на следующий год. Без популизма, без лишних слов, а с бережным отношением к финансам и ответственностью за результат. Ни одна ключевая сфера не останется без внимания. В каждой определен свой приоритет. Следующий год открывает перед Харьковщиной много новых возможностей. И только от нас самих зависит, как ими воспользоваться. Убеждена, опираясь на поддержку президента и международных партнеров, объединяя усилия, вместе мы обязательно добьемся успеха. Я желаю здоровья, мира, счастья и благополучия каждой семье. Верю в Харьковщину! Верю в каждого из нас! С Новым, 2017-м годом! С Рождеством Христовым!