Подскажите, как подготовить свой организм к новогоднему столу, чтобы не объесться? Может, накануне праздников стоит поголодать? И что бы такое приготовить, чтобы после праздников не болел желудок? Например, что для организма вреднее — оливье или шуба?

Анюта

Чтобы не набрасываться за праздничным столом на еду и не подвергать организм стрессу, доцент кафедры технологии питания Харьковского государственного университета питания и торговли Белла Ботштейн советует заняться чем-то вроде аутотренинга.— Нужно заранее запрограммировать себя на то, что праздник — это не только еда и обильное застолье, а приятное общение, танцы, веселье. Еда по значимости должна находиться на последнем месте — это лишь фон для общения. А у нас застолья слишком «застольные», — улыбается Белла Борисовна. — На самом деле человеку нужно очень мало, и я думаю, что на еду не стоит тратить столько времени, усилий и эмоций. Такое огромное количество блюд не обязательно. Обильное застолье — это традиция, но ее нужно понемногу менять. Можно приготовить много салатов, но легких, воздушных — они украсят стол и не уменьшат его наполненности.Сейчас популярны рецепты сложных салатов, и ингредиенты в таких блюдах не всегда совместимы.— Для организма несовместимы белок и крахмалосодержащие продукты: они усваиваются очень плохо. Многие салаты включают в себя мясо, рыбу, картофель, рис, но можно пойти против своих привычек и приготовить блюда без несочетаемых между собой ингредиентов, — говорит Белла Борисовна.Например, в салате из курицы и ананасов специалист считает отличным сочетание белого мяса и ананаса, поэтому такую еду можно есть не только в праздники — она вполне подходит, чтобы считать себя приверженцем здорового питания. А вот оливье Белла Ботштейн называет гремучей смесью: в этом салате используются продукты, которые в таком «комплекте» плохо усваиваются организмом. Впрочем, по ее словам, на Новый год оливье можно себе позволить, а вот в обычные дни есть его не стоит. И лучше заправлять этот салат не майонезом, а соусом из обезжиренной сметаны с горчицей. Если сравнивать оливье и сельдь под шубой, то с точки зрения здоровья и самочувствия шуба, по мнению специалиста, предпочтительнее, особенно, если заменить майонез сметаной или йогуртом.— Стол может быть обильным, но еда не должна быть жирной, пережаренной, тяжелой, — рекомендует Белла Борисовна. — Мясо и рыбу лучше не жарить, а запечь — будет и сытное, и относительно легкое блюдо. Вкус мяса можно дополнить любым ароматом, предварительно замочив в разных сочетаниях специй, цитрусовых соков, оливкового и кунжутного масел. Очень вкусно и полезно, когда с нежирным мясом (телятиной, а лучше — белой курятиной или индюшатиной) соединяют цитрусовые, оливки, курагу, орехи, чернослив. В результате получаются очень вкусные и полезные салаты — если, конечно, их залить не майонезом, а обезжиренной сметаной или йогуртом. Замечательны в таких салатах и любые морепродукты.