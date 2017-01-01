Украина

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Петр Порошенко поздравил украинцев

Петр Порошенко поздравил украинцев
Президент Украины Петр Порошенко выступил с новогодним поздравлением.

Соответствующий ролик поздравления размещен на сайте главы государства.



"Поводов для оптимизма больше, чем год назад. Легко еще не будет, но и худшее уже позади», - сказал президент, подчеркнув, что Украине удалось увеличить обороноспособность. В то же время глава государства подчеркнул, что стране удалось преодолеть экономическое падение. "Мы преодолели шок от разрушения части индустриального потенциала, вызванного военной агрессией. Так же, как и от вражеского закрытия Россией рынка для наших товаров, от торговой и транспортной блокады", - подчеркнул Порошенко, добавив: "Мы адаптировали наше хозяйство к новым условиям. Нам удалось восстановить экономический рост. И это позволяет в новом году держать курс на увеличение доходов украинцев. Мы укрепили нашу обороноспособность. Справиться с задачей удалось без мобилизации. Армия становится контрактной, а защитник Отечества – одна из самых благородных профессий. Впервые в истории не купили ни одного кубометра газа из России – и это большой шаг к энергетической независимости!".

В завершение президент заявил, что чужих ошибок не повторит, а российская оккупация - временная. "Славные украинские воины! Вся страна благодарит вас за то, что дарите нам эту мирную праздничную ночь. За то, что гарантируете защиту в новом году", - сказал он.

"От имени всей Украины поздравляю вас, наши соотечественники, братья и сестры в Крыму, Севастополе и отдельных районах Донетчины и Луганщины. Российская оккупация – временная. Мы обязательно объединимся. Все будет хорошо! Слава Украине! С Новым годом!", - подытожил президент.

 

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