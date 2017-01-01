Как прошла новогодняя ночь в Украине
1 января 2017 г.
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1 января 2017 г.
Новогодняя ночь в Украине прошла спокойно и без происшествий. Полиция не фиксировала нарушений публичного порядка, серьезных ДТП на дорогах страны также не было.
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