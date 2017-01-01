Третий номер «РХ» получился легким и страстным

Третий номер литературно-публицистического альманаха «РХ», по словам его основателя Сергея Потимкова, получился более страстным по сравнению с предыдущими.

Это доказывает не только насыщенный бордовый цвет обложки, но и тексты, собранные под ней.— Раньше стихи могли появляться в газетах, о них говорили в передачах по телевизору, шло отслеживание того, что происходит в литературе — существовал, как я люблю говорить, литературный процесс. Сейчас его нет, поэтому потенциальных читателей, которых заинтересовало бы это издание, я думаю, много, но выйти на них достаточно тяжело, — признается руководитель проекта «РХ» Сергей Потимков.По словам главного редактора и одного из авторов «РХ» Георгия Кулишкина, изюминка номера — впервые напечатанная в альманахе женская поэзия. Страницы со стихами харьковской поэтессы Риммы Катаевой интересны не только своими рифмованными строками, но и необычными рисунками, над которыми работала дочь писательницы. Георгий Кулишкин показывает сборник Катаевой, из которого, собственно, и были отобраны произведения для «РХ».— Дочь обнаружила среди своих бумаг мамины ранние, времен юности, стихи, о которых та уже давно забыла, — говорит главный редактор. — Проиллюстрировала их и решила издать книгу, о чем сообщила маме в письме. Письмо заканчивалось словами: «Я не написала ни одной строки в своей жизни, ты не провела ни одной линии, а вместе у нас получилось замечательно».Сам Георгий Кулишкин в третьем номере издания продолжает печатать свой «Мужской роман», который лег в основу номера. По его мнению, читателей также заинтересуют «Литературные прогулки по Харькову» Геннадия Ижицкого, который накопал интересные исторические материалы в газетных архивах.В третьем номере «РХ», как говорит руководитель проекта, читатель почувствует компактность и легкость, что очень важно для тех, у кого нет времени на «громоздкие» литературные формы.Пока что альманах можно получить на презентациях, но с нового года его планируют распространять и через магазины.