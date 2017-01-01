Культура

  • 171
    •  / 

Третий номер «РХ» получился легким и страстным

фото: Время

Третий номер «РХ» получился легким и страстным
Третий номер литературно-публицистического альманаха «РХ», по словам его основателя Сергея Потимкова, получился более страстным по сравнению с предыдущими.
Это доказывает не только насыщенный бордовый цвет обложки, но и тексты, собранные под ней.

— Раньше стихи могли появляться в газетах, о них говорили в передачах по телевизору, шло отслеживание того, что происходит в литературе — существовал, как я люблю говорить, литературный процесс. Сейчас его нет, поэтому потенциальных читателей, которых заинтересовало бы это издание, я думаю, много, но выйти на них достаточно тяжело, — признается руководитель проекта «РХ» Сергей Потимков.

По словам главного редактора и одного из авторов «РХ» Георгия Кулишкина, изюминка номера — впервые напечатанная в альманахе женская поэзия. Страницы со стихами харьковской поэтессы Риммы Катаевой интересны не только своими рифмованными строками, но и необычными рисунками, над которыми работала дочь писательницы. Георгий Кулишкин показывает сборник Катаевой, из которого, собственно, и были отобраны произведения для «РХ».

— Дочь обнаружила среди своих бумаг мамины ранние, времен юности, стихи, о которых та уже давно забыла, — говорит главный редактор. — Проиллюстрировала их и решила издать книгу, о чем сообщила маме в письме. Письмо заканчивалось словами: «Я не написала ни одной строки в своей жизни, ты не провела ни одной линии, а вместе у нас получилось замечательно».

Сам Георгий Кулишкин в третьем номере издания продолжает печатать свой «Мужской роман», который лег в основу номера. По его мнению, читателей также заинтересуют «Литературные прогулки по Харькову» Геннадия Ижицкого, который накопал интересные исторические материалы в газетных архивах.

В третьем номере «РХ», как говорит руководитель проекта, читатель почувствует компактность и легкость, что очень важно для тех, у кого нет времени на «громоздкие» литературные формы.

Пока что альманах можно получить на презентациях, но с нового года его планируют распространять и через магазины.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей1 января

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.5113 грн
100 EUR 2842.26 грн
100 USD 2719.09 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи