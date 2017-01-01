Здоровье

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Как с Нового года бросить курить и при этом похудеть

Как с Нового года бросить курить и при этом похудеть
Я курю почти 30 лет. Хочу бросить символически — ровно в полночь с наступлением Нового года. Жена меня поддерживает, но я слышал, что бросать курить в один день очень опасно. Что же делать? И второй вопрос. Бытует мнение, что люди, которые бросают курить, сильно набирают в весе. Как избежать этой напасти?
Олег
Бросать курить действительно нужно, но с таким солидным стажем курения делать это в один момент опасно, считает заведующий кафедрой наркологии Харьковской медицинской академии последипломного образования профессор Иван Сосин.

— Высокая концентрация никотина в крови курильщика становится для организма патологической нормой, и человек только в этом состоянии способен воспринимать мир, что-то делать, — говорит Иван Кузьмич. — Если сразу лишить организм никотина, это может закончиться трагедией: инфарктом, инсультом, причем такие случаи — далеко не редкость. Бросать курить при таком стаже нужно постепенно и под наблюдением специалистов.

Что касается увеличения массы тела после расставания с отравой, то, по данным нарколога, такой физиологический феномен действительно существует. Дело в том, что никотин и другие психоактивные вещества, которые обладают наркогенным потенциалом, способны накапливаться в жировых тканях.

— По механизмам самосохранения организм курильщика начинает избавляться от жировой ткани, чтобы убрать из организма запас токсического психоактивного вещества — никотина, — рассказывает Иван Сосин. — Но вот когда человек бросает курить, складывается ситуация обратного хода: организм восстанавливает жировые запасы, которые у него были раньше, а затем происходит их перенакопление. Стоит учесть еще и тот факт, что у тех, кто прекратил курить, часто появляются трудно сдерживаемые вкусовые предпочтения — тяга к сладостям. Это — один из «побочных эффектов» избавления от курения. Но в любом случае курение — не лучший способ поддержания стройности фигуры, и уважающий себя человек найдет десятки способов не курить и оставаться в форме.

Сбросить набранные килограммы непросто, согласен нарколог, но борьба с лишним весом зависит от силы воли, мотивации, адекватно подобранного способа похудения.
Чем вдохновиться, чтобы на Новый год решиться на расставание с гнусной привычкой и на дальнейшую борьбу с таким нерадостным «побочным эффектом», как лишний вес?
— Если вы выкурили свою последнюю сигарету, уже через восемь часов нормализуется содержание кислорода в крови, восстанавливается нормальная работа сердца, — уверяет главный врач Харьковского областного центра здоровья Владимир Святаш. — Через двое суток усилится способность ощущать вкус и запах. Через неделю — улучшится цвет лица, неприятные запахи от волос и кожи исчезнут. Здоровье начнет возвращаться через месяц: станет легче дышать, постепенно исчезнут утомление, головная боль, кашель.

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