Оригинальный подарок — не обязательно дорогой

Празднование Нового года продолжается. И если вы идете в гости и до сих пор не нашли оригинальный презент своим близким и друзьям, не отчаивайтесь!

Как приготовить съедобное украшение на елку

Необычный подарок можно сделать своими руками, взяв в помощники детвору. Ребятишкам наверняка понравится такое времяпрепровождение.Можно подготовить сюрприз, например, в виде восточного символа 2017 года, превратив в Огненного Петуха бутылку шампанского — неизменный атрибут новогоднего стола. Ее внешний вид порадует детей и, несомненно, удивит взрослых.Для работы понадобятся всего лишь цветная бумага; клей ПВА; ножницы и перья. А соорудить такой оригинальный сувенир под силу даже первокласснику. Из желтой бумаги нужно сделать конус и вырезать крылышки, из красной — мелкие детали: клюв, гребешок, глазки. Хвост можно сделать из перьев или вырезать из бумаги. Все детали склеить между собой — оригинальный петух-чехол для шампанского готов.Одарить близких теплом, уютом и частичкой волшебства можно очень просто, изготовив красивый праздничный подсвечник.Запасайтесь клеем, стеклянной вазой (стаканом или банкой), белой бумагой, ножницами, кистью, свечкой, разноцветными бусинками, ленточками — и за дело. Вырежьте из белой бумаги снежинки разного размера. Емкость, которая станет подсвечником, должна быть идеально чистой и сухой. Нужно взять кисть, обмакнуть ее в клей и тщательно нанести его по всей поверхности. Следом приклеить снежинки. После того как снежинки приклеятся, нужно нанести еще один слой клея, чтобы создать неровную текстуру. После этого подсвечник оставить высыхать на 1 день. Далее можно взять бусины или бисер, нанизать их на нитку и обвязать подсвечник. Также для этого подойдут яркие ленты. Когда подсвечник будет готов, внутрь можно поместить свечу.Самодельная елочка — подарок, который наверняка понравится любому человеку. Он уникален тем, что способен создать настоящую новогоднюю атмосферу и в случае чего отлично заменит большую настоящую ель.Для работы понадобятся бумага, ватман или картон; мишура; небольшие игрушки и гирлянда. Берем картон или ватман — размер листа зависит от того, насколько большое дерево вы хотите сделать. Бумагу нужно свернуть так, чтобы получился конус, нанести клей и накрутить мишуру. Важно плотно оборачивать мишурой конус, чтобы не было просветов. Готовую елочку можно смело украсить небольшими игрушками или гирляндами. Это создаст настоящее ощущение новогоднего праздника.Рамка для фотографий всегда будет напоминать близким о вашей любви к ним и, конечно же, радовать глаз. Достоинств в таком подарке масса, главное из них — простота в выполнении.За основу можно взять любую рамку: деревянную, пластиковую, металлическую. Для работы понадобятся также различные бусинки, стразы, блестки, клей и лак для покрытия. Из фетра нужно вырезать снежинки разного размера и цвета. Также для работы пригодится картонная основа, на которой будут написаны пожелания или наклеена фотография. Стекло можно использовать по желанию. К рамке следует прикрепить картонную основу, приклеить к ней снежинки, бусинки и другие украшения. В конце работы нанести лак и дать изделию подсохнуть. Вместо снежинок можно использовать любые элементы декора.Вкусные подарки, изготовленные своими руками, порадуют и взрослых и детей.Например, прянички замечательно смотрятся в качестве декора и будут прекрасным дополнением к другим сладостям на столе.Для работы понадобится: сливочное масло хорошего качества; мед; корица; кардамон; яичные желтки; лимонный сок; сахар; мука; шоколад; сахарная пудра; имбирь; гвоздика.120 г сахара и полпачки сливочного масла смешать и нагреть до получения однородной смеси, добавить 250 г меда и снова перемешать. 20 соцветий гвоздики перемолоть. Добавить полкило муки, гвоздику, 2 ч. л. очищенного и натертого имбиря, 3 желтка, 1 ч. л. зерен кардамона и 2–3 ч. л. корицы. Далее все ингредиенты необходимо смешать и довести до получения однородной массы, чтобы получилось не очень тугое тесто.Раскатать пласт скалкой, чтобы его толщина была не меньше 0,5 см. Формочками или стаканом вырезать желаемые фигурки. На пряниках сделать небольшие проколы соломинкой для коктейля. Выпекать изделия 15–20 минут при температуре не менее 190 градусов.Теперь нужно приготовить сахарную глазурь. Для этого 50 г сахара смолоть в кофемолке. Полить столовой ложкой сока лимона и перемешать. Чтобы добиться ярких цветов — в глазурь можно добавить натуральные пищевые красители — например, сок свеклы или моркови. Заливаем пряники сахарной глазурью. Также можно растопить в микроволновой печи 120 г шоколада и окунуть в него пряники. Через сделанные соломинкой отверстия протягиваем ленточки и украшаем пряники. Чудесный аппетитный подарок получился на славу!А сладкий шар на елку — это настоящая радость для сладкоежек. Такой подарок смело можно вручать друзьям и близким. Он станет отличным украшением для елки, а после празднования содержимое шара можно всыпать в чашку, залить молоком или кипятком и наслаждаться ароматным напитком.Для работы понадобится: круглая елочная игрушка из прозрачного пластика или стекла; какао-порошок; сахарная пудра; небольшие конфеты; шоколадные капли или кусочки плитки; маленький зефир.С прозрачного шара нужно снять верхнюю часть, промыть его и обсушить. Засыпать внутрь какао-порошок, сахарную пудру и шоколадные капли. Перемешать, добавить небольшие конфеты, зефир. Надеть верхнюю часть на шар.