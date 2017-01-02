В харьковской музкомедии представили добрую сказку

Харьковский академический театр музыкальной комедии презентовал харьковчанам сказку в двух действиях «Добрый Отик-бегемотик», в котором актеры, которые до сих пор играли героев-любовников и фатальных красоток, примерили на себе роли трогательных бегемотов, вредных мартышек, гастролирующих квакушек и грациозных кобр.

Бегемотик стал уверенным в себе мальчиком

Бегемотик — и герой, и любовник

Падать не больно

Рядом с мартышкой Сильва отдыхает

— Приучать к музыкальным произведениям и к нашему жанру нужно даже самых маленьких, и нам захотелось порадовать наших зрителей доброй сказкой, — признался перед премьерой директор театра музкомедии Игорь Коваль. — «Добрый Отик-бегемотик» — это сказка о том, как две непослушные мартышки дразнили толстенького бегемотика. Ему все это надоело и он начал заниматься зарядкой, похудел прямо на глазах и стал уверенным в себе и популярным у зверюшек мальчиком-бегемотиком.— Мы решили, что эта пьеса позволяет поиграть, сделать яркий спектакль, — рассказывает режиссер-постановщик Александр Драчев. — Старый вариант пьесы с устаревшими диалогами нас не устроил, поэтому мы пригласили драматурга Игоря Факторовского, который, сохраняя сюжет, полностью поменял все диалоги и тексты вокальных номеров. В свою очередь, мы изменили место действия: у нас события происходят на арене цирка. Отик — цирковой силач. По сюжету он похудел, активно занялся спортом и стал поднимать штанги и гири.В пьесе заложена модная нынче тема похудения.— Изначально сомнительная идея пьесы мне не нравилась. На мой взгляд, если человек полный, это не повод над ним смеяться, — делится режиссер. — Поэтому мы максимально изменили и причесали текст, чтобы спектакль получился больше о пользе спорта, а не о лишнем весе.Роль бегемотика досталась трем актерам, а так как до убедительной комплекции они не дотягивали, для них придумали надувную одежду, которая по мере похудения героя сдувалась.К концу спектакля актер снимает надувной костюм и оказывается атлетом.— Наши актеры — мальчики красивые и атлетически сложенные, — улыбается Александр Драчев.— Когда мне досталась роль Бегемотика, я очень обрадовался, — делится артист ХАТМК Константин Кобзев. — Наверное, потому что я уже давно работаю с детьми: был клоуном, работал на разных детских мероприятиях, и снова поработать с детьми мне было приятно.Актерам было несложно перестраиваться с образа фатального героя-любовника на образ животного.— Бегемотик — герой и любовник одновременно, — уверяет актер. — Отик очень любит мартышек и хочет с ними дружить. Он очень трогательный, нежный и настолько искренне относится к окружающим, что его добротой спекулируют мартышки, которые над ним издеваются. Но в итоге все становится на свои места — спектакль заканчивается хэппи-эндом: миром и дружбой. Мартышка попадает в беду и, когда Отик ее выручает, понимает, что бегемотик — настоящий друг. А вторая мартышка соображает, наконец, что обзываться — это очень некрасиво.В роли Отика Константину Кобзеву тоже достались испытания — под потолок его не поднимали, зато актер впервые запел.— У меня нет специального вокального образования, с оркестром я работал впервые, — делится Константин Кобзев. — Я читаю текст в сопровождении оркестра, но моему неуклюжему исполнению есть какое-то оправдание. Бегемотик предупреждает в спектакле, что он неповоротлив и не попадает в ноты.Перемещаться в надутом костюме, по словам актера, было несложно. Эта искусственная толщинка была даже наруку — помогала артисту добавить образу характерной неуклюжести.— А еще оказалось, что в костюме удобно падать — совсем не больно. В одной из сцен другие герои меня раскручивают, я падаю и громко плачу. Хотя на одной из репетиций даже костюм не помог. Непоседливая мартышка должна была с завязанными глазами гоняться на велосипеде за другой мартышкой, а потом наехать на меня, чтобы я упал. И уж она постаралась — так наехала, что даже след на ноге остался. Мне было больно, но я не плакал, — шутит актер.По роли Отик приводит себя в форму физическими упражнениями и, как оказалось, Константин Кобзев тоже ведет активный образ жизни, поэтому обещает, что толстеньким, как его симпатичный герой, в ближайшее время вряд ли станет.Главные забияки и вредины в спектакле — неугомонные мартышки Хахотыш и Ухтышка.— Мартышки у нас тоже очень хорошие: актрисы работают на пределе возможностей, выполняя одновременно массу актерских задач — поют, танцуют, работают в максимально усложненных мизансценах, — восхищается исполнительницами Александр Драчев. — Они разъезжают по сцене на велосипеде, лазают по лестницам и канатам и при этом поют песни. Словом, все они у нас — спортсменки и красавицы.Одну из хулиганистых мартышек в премьерном спектакле играет актриса Ольга Бутко, которую зрители видели в основном в амплуа роковой красавицы. Впрочем, мартышка Ольга Бутко тоже хороша собой: ее Ухтышка — легкомысленная и кокетливая блондинка.— От перьев и корсетов, от Сильвы и Доротеи я доросла до роли Мартышки Ухтышки, — шутит исполнительница. — Кстати, я сама напросилась на эту роль, но не представляла, какая здесь будет нагрузка. А после оказалось, что я — главная мартышка, и в роли есть столько непростых вокальных номеров, которые нужно исполнять одновременно с прыжками и танцами, что Сильва отдыхает. Кроме того, мы ездим на велосипедах, запрыгиваем на высокий сундук, нас поднимают на приличную высоту на качелях. Мартышку я играю впервые и не думаю, что Ухтышка — это венец моей карьеры.