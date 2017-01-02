Харьков

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В «Кристалле» угощают настоящим грузинским кубдари

В «Кристалле» угощают настоящим грузинским кубдари
Любимое харьковчанами кафе «Кристалл» не перестает удивлять своих гостей не только традиционными десертами, но и изысканными блюдами кавказской кухни. Причем круглосуточно.
Грузинская кухня — одна из самых важных составляющих национальной культуры, такая же яркая, насыщенная и разнообразная, как сам грузинский народ. В «Кристалле» вы сможете отведать хачапури по-аджарски, хачапури по-мигрельски, хачапури кубдари, хачапури лабиани. Попробовать слоеный пирог — ачму и гурийские пирожки, получить удовольствие от супа харчо и хинкали. А также насладиться напитками на любой вкус, частности, мацони (кисло-молочный продукт) и кофе по-батумски.

Кубдари — это сванский мясной пирог: в рубленое мясо (свинина/говядина) добавляют множество специй, лук, зелень — все эти ингредиенты придают блюду специфичный, аппетитный запах.

Сванетия — северно-западная часть Грузии, жители которой знают толк в еде. Рецепт самых вкусных, необыкновенно ароматных и сочных лепешек с мясом был придуман в Сванетии, на северо-западе Грузии. Традиционно тесто для кубдари замешивают на основе мацони (кисломолочный напиток национальной грузинской кухни), благодаря чему оно получается пресно-сдобным и отлично зажаривается на сковороде.

А чтобы вкус получился идеальным, начинку для кубдари ни в коем случае нельзя измельчать на мясорубке. В качестве начинки используют свинину, телятину, говядину и много специй. Едят кубдари исключительно в горячем виде.

Кубдари можно попытаться приготовить дома. Для начинки: 500 г свинины, 500 г молодой говядины, 1 луковица среднего размера, 2 зубчика чеснока, 1/3 ч. л. сухого тмина, 1/4 ч. л. сухого укропа, 1 ч. л. сухого кориандра, 1/2 ч. л. уцхо сунели (голубой пажитник), 1 ч. л. молотого красного перца и соли.
Для теста: около 1 кг муки, 400 мл теплой воды, 1 ч. л. сухих дрожжей или 15–20 г. свежих, 1 ч. л. сахара,1 ч. л. соли, 1 яйцо, 200 г муки, сливочное масло для смазки.
 
Говядину и свинину помыть, мелко нарубить ножом. Добавить мелко порезанные лук и чеснок, а также тмин, укроп, кориандр, уцхо сунели, красный перец и посолить по вкусу. Все тщательно перемешать руками.

Тесто для кубдари должно быть более крутым, чем для пирожков. В теплую воду (до 36°С) добавить дрожжи. В просеянную муку (около 900 г) добавить дрожжи и сырое яйцо (можно и без яйца). Чтобы тесто было золотистого цвета, можно добавить чайную ложку сахара. Сформировать из теста мягкий шар, накрыть пищевой пленкой и поставить в теплое место на два часа, тесто должно подняться. Когда только поднимется, добавить еще муки и замешать крутое тесто. Положить на стол, посыпанный мукой. Разрезать на четыре части, сформировать четыре шарика и накрыть полотенцем на 10–15 минут, после чего каждый шарик раскатать и положить сверху начинку. Края лепешки защипать.

Выпекать в посыпанном мукой противне при температуре 180–200°С, пока тесто не станет золотисто-коричневым.

Ну а если не хотите рисковать, приходите в «Кристалл» — здесь вы гарантированно сможете отведать настоящие кубдари.

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