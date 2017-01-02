Как празднуют Рождество в разных странах мира

Рождество — один из самых главных и почитаемых праздников, который земляне христианского вероисповедания празднуют вот уже более 2000 лет.

К сожалению, непримиримость и ортодоксальность некоторых религиозных деятелей помешала преодолению путаницы в летоисчислении, поэтому западные христиане отмечают Рождество в конце декабря (как правило, 25 числа), а восточные — в начале января (7 числа). Рождество неразрывно связано с празднованием Нового года. Во многих европейских странах существует понятие рождественских каникул, длящихся с 25 декабря до первых чисел нового года.В Болгарии Рождество называется «Коледа». Деда, который приносит подарки, называют Дядо Коледа. Он приходит после полуночи с 24 на 25 декабря. Вместе с ним после полуночи проводится и народный обычай «коледуване» — молодые мужчины в национальной одежде поют «коледни песни». Хозяйки им дарят орехи, чернослив, сушеные яблоки, сало, брынзу, крендельки.В Великобритании Рождество — настоящий семейный праздник. В этот день все собираются в родительском доме, дарят друг другу подарки, кушают, пьют и просматривают свои семейные фотографии.По старинной традиции в Германии 11 числа 11 месяца в 11 часов 11 минут наступает сезон рождественских праздников, получивший название «пятого времени года». На площадях городов устраивают грандиозные ярмарки. Люди обнимаются, пьют горячий глинтвейн, едят, танцуют и поют. В католических областях, особенно в Баварии, в дни святок по улицам проходят процессии ряженых, у многих лица вымазаны сажей или скрыты под страшными рогатыми масками.Очень весело отмечают праздник в Испании. Центральные улицы городов 25 декабря до отказа забиты народом, который наряжается в национальные костюмы и поет песни. Перед началом рождественской мессы принято собираться у центрального входа в храм и танцевать, взявшись за руки. Церковь, несмотря ни на что, посещают практически все, но обычно приходят туда ненадолго. Основное время проводят в компании друзей и родственников за праздничным столом.Рождество и Новый год числятся среди самых почитаемых итальянских праздников. Многие итальянцы до сих пор по старинной традиции выбрасывают из окон старые вещи, расставаясь со всеми неприятностями, которые принес старый год.Те, кто попадает на Рождество в Китай, замечают прежде всего «Деревья Света» — аналог нашей елочки. Они украшены по-восточному яркими фонариками, цветами, гирляндами. Эти же украшения китайские христиане используют в праздничном убранстве своих домов. Маленькие китайцы вывешивают на стены чулки, куда Дун Че Лао Рен (Дедушка Рождество) кладет свои дары. В Китае Новый год отмечается не сразу после Рождества, а по Восточному календарю, в конце января — начале февраля. Основное отличие китайской новогодней традиции — поклонение предкам. Их портреты полагается развешивать в комнате, где проходит праздник.Празднование Рождества Христова в Сербии, как нигде в мире, сохранило традиции и обычаи, восходящие к древним временам. В сочельник рано утром срывают в лесу веточки дуба с сохранившимися желтыми листьями и добавляют к ним пучок соломы (или покупают на рынке уже готовый рождественский букетик, который называется «бaдняк»). Вечером накануне Рождества хозяин дома или почетный гость торжественно вносит бaдняк в комнату, где собрались гости. Хозяин разбрасывает солому по полу и под стол. При этом хозяин квохчет курицей, дети отвечают ему как цыплята, а хозяйка кладет во четыре угла комнаты по грецкому ореху. Затем хозяин поджигает дубовую веточку от пламени свечи и, когда веточка вспыхивает множеством искорок, провозглашает: «Сколько искорок — столько в доме счастья, деньжат, достатка, здоровья и веселья».Американцы — нация, которая едва ли не больше всех получает и дарит подарков в этот праздник. Их складывают под елку в течение всей праздничной недели, а в рождественскую ночь дети получают сюрпризы еще и от Санта-Клауса. Ребятня оставляет ему под елкой различные лакомства на случай, если дедушка будет голоден.Рождественские дни в Финляндии начинаются в первое из пяти предшествующих Рождеству воскресений — в магазинах, на улицах появляются новогодние украшения, проводятся рождественские концерты. В канун Сочельника дома устанавливают и наряжают елку, зажигают на ней свечи. По традиции на улицу выставляют пару снопов овса для птиц. В Сочельник собирается вместе вся семья, как бы далеко ни жили друг от друга ее члены. В этот день посещают кладбища и зажигают на могилах родных и близких свечи. Одним из непременных рождественских обычаев является вечерняя сауна.В некоторых частях Франции рождественские праздники начинаются 6 декабря — в день Святого Николаса. Именно в этот день французский Дед Мороз — Пер Ноэль — приносит хорошим и прилежным детям подарки и конфеты. В деревянных башмаках и с корзиной подарков за спиной он прибывает на осле и, оставив животное снаружи, проникает через дымоход в дом. Подарки он кладет в обувь, которую дети заранее оставляют перед камином. В канун Рождества после полуночной мессы люди собираются у себя дома или в ресторанах (которые открыты всю ночь) на праздничный ужин под названием ревейон. Рождественская елка никогда не была особенно популярной. Французы просто вешают над дверью дома ветку омелы, веря, что она принесет удачу в следующем году. Свободолюбивые французы не слишком чтят традиции — немногие в Сочельник садятся за семейный праздничный стол. Большинство предпочитает встречаться с друзьями.Самым продолжительным празднованием Рождества отличается Швеция — с 13 декабря до 13 января. И обязательно празднуют в кругу семьи. А детки ждут не Деда Мороза, как это принято у нас, а рождественского гнома, который, по поверьям, живет в подполье каждого дома.В Японии Рождество католики отмечают так же, как и во всех странах — по-семейному. При этом зажигают солому, поскольку считается, что она отгоняет злых духов. А вместо Деда Мороза основная фигура праздника — бог Хотейошо.