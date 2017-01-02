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Год Красного Петуха 2017 — чего от него ждать?

Год Красного Петуха 2017 — чего от него ждать?
В 2017 году хозяином года, согласно гороскопу, будет аккуратный, элегантный и немного педантичный Красный Огненный Петух.
Несмотря на свою скрупулезность, его нельзя назвать скучным. Он любит веселье, радость, блеск и порядок во всем. Поэтому это отразится на всех сферах — как у каждого человека в частности, так и в мире в общем, рассказывает vedmochka.net.

Многие астрологи сходятся во мнении, что особое внимание необходимо уделить экономическим вопросам и вопросам карьеры. Символ 2017 года очень любит целеустремленных и деятельных людей. Поэтому все возможно, стоит только проявить трудолюбие и силу воли.

Однако Красный Огненный Петух крайне амбициозен, самовлюблен и несдержан, а это говорит о том, что 2017 год будет переполнен различными конфликтами и ссорами с близкими людьми, начальством, коллегами и соседями. Главное — постараться проявлять терпимость и снисходительность.

Красный Огненный Петух также является символом обновления, начала нового этапа в жизни. Это как раз тот момент, которым стоит воспользоваться, дабы что-то поменять в своей судьбе. Не сидите на месте и идите к своей цели, и если Огненный Петух увидит ваше упорство, то обязательно поможет и подарит счастливый случай, который круто изменит вашу жизнь к лучшему.

Предостерегают астрологи и тех, кто склонен думать о плохом и нагнетать ситуацию. Символ 2017 года может рассердиться и проучить вас. Поэтому, если вы видите, что к вам приближаются проблемы, сохраняйте хладнокровие и рассудительность. Не нужно также проявлять и излишнюю наивность, снимите розовые очки и посмотрите на свою жизнь более реалистично, может уже давно пора что-то поменять и перейти к следующему этапу своей жизни.

Одним из самых главный талисманов в грядущем году будет Солнце и пламя, ведь главный цвет — красный, а стихия — огонь. По мнению астрологов, именно сочетание восточного гороскопа, в частности знака Петуха, и огненной стихии принесет человечеству двойную удачу и успех.

Готовьтесь к тому, что все ваши тайны могут в один момент открыться, ведь по словам астрологов, это год, когда все тайное становится явным. А все потому, что Огненный Петух довольно проницателен и его сложно обмануть или обвести вокруг пальца. И не старайтесь свои скелеты спрятать еще больше. Это только навредит.
Самое главное правило в этом году — ни в коем случае нельзя проводить новогодний вечер раздельно от своей семьи. Это может плохо сказаться на взаимоотношениях между членами семьи. При этом, если есть какие-то разногласия и обиды, лучше разобраться с ними до наступления полуночи.

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