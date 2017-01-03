Что ждет украинцев в 2017 году

Кабмин одобрил 12-летнюю школу

Медреформа: кроме официальных заявлений ничего нет

О повышении пенсионного возраста речь не идет

Пенсия станет современной?

Субсидии попробуют монетизировать

Есть чем похвастать и к чему стремиться

Можно подумать, не успеем выбросить новогодние елки – как жизнь тут же изменится к лучшему: в школах детей будут учить по-европейски, медпомощь станет качественной и доступной, а пенсии – современными.Однако эксперты настроены не столь оптимистично: кардинальных изменений сразу же после Нового года ждать не стоит.– На сегодняшний день очень сложно сказать, действительно ли эти реформы стартуют в 2017 году, – говорит эксперт по вопросам социальной политики Института общественно-экономических исследований Марианна Онуфрик. – Очевидно, что будут предприниматься какие-то шаги, но это будут не ключевые и не кардинальные изменения в каждой сфере, а точечные. Потому что такие масштабные комплексные реформы предусматривают подготовку огромного массива нормативно-правовых актов, а мы на сегодняшний день этого не видим.На заседании правительства 14 декабря Кабмин одобрил Концепцию реализации государственной политики в сфере реформирования среднего образования «Новая украинская школа». Документ предусматривает 12-летнее обучение в школе, внедрение инклюзивного образования для детей с инвалидностью, а также переход от школы знаний к школе компетенций.– Это означает, что в результате обучения в средней школе ребенок должен овладеть не только определенным уровнем знаний каких-то предметов, но определенными компетенциями, – поясняет Марианна Онуфрик.В концепции их насчитывается не меньше десятка: общение на государственном и иностранном языкаах, математическая компетентность, основные компетентности в естественных науках и технологиях, информационно-цифровая компетентность и умение учиться на протяжении жизни. Кроме того, в список компетентностей вошли инициативность и предприимчивость, социальная и общественная компетентность, осведомленность и самовыражение в сфере культуры, экологическая грамотность и здоровая жизнь.– Это зарубежная практика, когда акцент делается не на зазубривание определенного перечня знаний, а на лидерские качества, умение общаться, свободомыслие. Это невероятно важно, потому что мир очень быстро меняется и многие профессии, которые сегодня востребованы, через 10 лет попросту канут в Лету. А какие будут популярны и какие знания для этого понадобятся – даже предположить сложно, если нас, например, заменят роботы, – говорит Марианна Онуфрик. – Поэтому важнее освоить умение учиться, быть гибкими, уметь находить какую-то информацию, коммуницировать с разными людьми, усваивать разные знания из разных источников, анализировать их.Однако все эти образовательные новации – пока всего лишь видение реформы, которое частично вылилось в законопроект «Об образовании», принятый только лишь в первом чтении.– И судя из сообщения и.о. главы комитета ВР по вопросам образования и науки Владимира Спиваковского, не ранее чем до апреля 2017 года предлагается отрабатывать его для подачи на втрое чтение или вообще до новой версии, поскольку очень много к этому документу вопросов и замечаний, – говорит Марианна Онуфрик.В свою очередь Минздравом широко анонсирует, что уже в 2017 году украинская медицина будет жить и работать по-новому. Изменится статус медицинских учреждений, условия оплаты труда медиков, маршруты больных, схемы финансирования — деньги будут ходить за пациентом. Перевода системы здравоохранения на страховую модель продлится три года. А начать планируется с запуска семейной медицины европейского образца на базе существующего первичного звена украинской системы здравоохранения – поликлиники, амбулатории, ЦПМСД.Уже со следующего года, обещают в Минздраве, украинцы смогут свободно выбирать семейного врача и педиатра для своих детей и подписывать с ним прямые соглашения с четко прописанным объемом услуг, гарантированных и оплаченных государством. В случае, если пациента не удовлетворяет семейный врач, он сможет его поменять. Семейные врачи будут выдавать справки в детский сад, школу, бассейн. Привязка к месту жительства отменяется. Техническим оператором перечисления бюджетных средств станет прозрачное страховое агентство, которое будет осуществлять документооборот с врачами. Введение новых налогов или страховых взносов не предвидится. Также в 2017 году будет запущена подготовка к реформированию госпитального звена системы здравоохранения, расширение автономии медицинских учреждений, их перевод на глобальный бюджет и оплаты за результат, упрощение доступа к финансированию и инвестициям.– Несколько недель назад была принята Концепция реформирования медицинской сферы, но кроме официальных заявлений, документов мы до сих пор так и не увидели. В частности, норма, что с Нового года пациент уже сможет заключать договор с врачом – лишь декларируется, но в документах мы еще этого не видим. То есть, сказать конкретно, что и как будет происходить – очень сложно. Нам говорят о результате реформирования, но совсем не говорят о процедуре – что именно и как будет изменено, – разводит руками Марианна Онуфрик. – Законопроект об автономизации медицинских учреждений, который стал бы существенным толчком к реформированию медицинской сферы, – принят только в первом чтении. Соответственно, если он будет принят во втором чтении – то только после Нового года, а посему реформа вступит в действие не раньше 2018 года, поскольку она подразумевает разработку многочисленных нормативно-правовых актов, без которых старт невозможен.О медицинском страховании, по убеждению эксперта, тоже говорить рано, поскольку для этого не создано никаких условий.– Есть аж три альтернативных законопроекта – с разными путями внедрения медицинского страхования, но они еще даже в первом чтении не выносились на голосование в Верховную раду. Соответственно, если их даже примут в следующем году – не факт, что даже в 2018-м произойдут эти изменения, – говорит Марианна Онуфрик. – Возможно будут предприниматься какие-то отдельные шаги, но это будут не кардинальные, точечные изменения.Что же касается громких заявлений, что пациент сам сможет выбирать себе врача – то эта норма, по словам эксперта, давно действуют в Украине.– Никакой доктор не имеет права вам отказать, если вы обратитесь к нему за медицинской помощью. А если такие случаи и происходят – это свидетельствует о том, что включается человеческий фактор, так как по закону вы уже давно можете это делать, – говорит Марианна Онуфрик.В конце декабря премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что стратегическая задача на 2017 год – создать справедливую пенсионную систему и увеличить пенсии для украинских граждан. Уже с 1 января в Украине планируется запуск новой трехуровневой системы пенсионного обеспечения, при которой вместо одного источника пенсии будут выплачиваться из трех -- солидарной (действует сейчас), накопительной систем и фондов негосударственного пенсионного страхования. А начать реформу намерены сс наведения порядка в солидарной системе. Сегодня она работает таким образом, что взносы работающих граждан обеспечивают выплаты пенсионерам. Но, по словам министра социальной политики Павла Розенко, такая система практически исчерпала свой ресурс.Во-первых, планируется привязать пенсии к взносам. На сегодняшний день, к сожалению, четкой взаимозависимости не прослеживается.– Да, сегодня расчет размера пенсии проводится по установленной формуле, с учетом стажа и взносов, – говорит Марианна Онуфрик. – Но при этом в законодательстве есть очень много норм, которые предусматривают выплату доплат, всевозможных надбавок к пенсиям, которые искривляют эту ситуацию. И получается, что вне зависимости от того, сколько бы человек ни работал, сколько бы ни платил взносы – сегодня все равно порядка 65% людей получают одинаковый размер пенсии. Это несправедливо.Жесткая привязка размера пенсии к взносам – это одно из условий Меморандума с МВФ, где выписано несколько шагов, которые необходимо осуществить Украине, чтобы получить следующий транш. Как, впрочем, и требование о пенсионном возрасте.– Кстати, – отмечает Марианна Онуфрик, – о его повышении речь не идет – говорится лишь о так называемом согласовании пенсионного возраста, то есть сокращении возможностей для досрочного выхода на пенсию. На сегодняшний день у нас есть определенные категории профессий, которые позволяют выйти на пенсию в 45, даже в 39 лет. Постепенно эта возможность будет сокращаться и они тоже будут подтягиваться к этому 60-летнему или к тому пенсионному возрасту, который будет установлен.Однако, по словам эксперта, соответствующий законопроект еще даже не внесен в Верховную раду.– Принят Госбюджет-2017, но какие там будут окончательные цифры – мы еще не понимаем. Буквально 22 декабря на заседании общественного совета Пенсионного фонда Украины говорилось, этот бюджет просчитан на основании действующей нормативно-правовой базы, то есть заложенная в бюджет сумма пока что не предусматривает никаких реформ. Возможно, в процессе 2017 года в главный финансовый документ страны будут вноситься изменения, – говорит Мариана Онуфрик. – В частности, в связи с обязательствами перед МВФ.Между тем, по словам эксперта, в Пенсионном фонде уже подтвердили, что ведутся расчеты для принятия решения по осовременению пенсии.– Это означает, что пенсия каждого человека будет привязана к средней заработной плате по каждому виду экономической деятельности по состоянию на сегодняшний () день, – поясняет Марианна Онуфрик. – Поскольку сейчас у людей, которые вышли на пенсию, например, 20 лет назад, и тех, что отправились на заслуженный отдых два года назад – очень большая разница в размере пенсии. У первых размер очень маленький, практически минимальный, а у вторых – гораздо больше, за счет того, что у них была больше заработная плата, поскольку в связи с инфляцией повышались социальные стандарты. Такой разрыв произошел в связи с тем, что очень часто у нас в стране индексация пенсии «замораживалась». И это несправедливо, что у нас очень много людей получают приблизительно одинаковый размер пенсии, вне зависимости от того, сколько они вносили и сколько они работали. Поэтому будут подвязывать размер пенсии в зависимости от нынешнего размера заработной платы по тому виду деятельности, по которому работал пенсионер, вне зависимости от того было это 20 или 5 лет назад.Но для этого необходимо финансирование – а с этим проблема.– Эту новацию хотели внедрить еще в нынешнем году и посчитали, что в 2016-м на эти цели необходимо дополнительно 50 млрд. гривен. Соответственно, в следующем году эта сумма будет еще больше, потому что вырастет инфляция, и те показатели, на которые будут равняться – тот же прожиточный минимум, минимальная заработная плата и т. д. Так вот откуда возьмутся эти деньги, если у нас и так сейчас фактически Пенсионный фонд является банкротом? – риторически спрашивает Марианна Онуфрик. – Но, тем не менее, намерения очень четкие, и в ПФ подтвердили, что такие расчеты уже проводят и в марте-апреле 2017-го ходят выйти на такое решение.А вот тема реформирования субсидий, по словам Марианны Онуфрик, настолько острая, что к ней приковано внимание разных министерств и есть надежда, что эта реформа все же пойдет быстрей. Прежде всего – это монетизация субсидий.– Три министерства – Минфин, Министерство регионального развития, Министерство энергетики – очень заинтересованы в том, чтобы это произошло как можно быстрее. Потому что ныне действующая система субсидирования очень непрозрачна. Кроме того, когда деньги идут мимо человека – это не стимулирует его к энергосбережению. Соответственно, когда человек будет получать эту субсидию на руки «живыми» деньгами – он будет заинтересован сэкономить на каких-то коммунальных услугах, чтобы получить эти средства в свое свободное распоряжение, – говорит она. – А вот в Минсоцполитики настроены скептически – опасаются что будет очень сложно сделать это чисто технически. Потому что на сегодняшний день уже 6,6 млн домохозяйств получают субсидию (почти 40% всех семей в Украине) – это предусматривает открытие огромного количества счетов и значительного администрирования. Но если Минфин частично соглашается с таким сценарием, что могут быть определенные риски, затраты, непонятные ситуация – то, возможно, уже в следующем году будут внедряться пилотные проекты по монетизации субсидии (либо в отдельных областях или районах, где будут полностью монетизированы субсидии на все коммунальные услуги; либо монетизация будет осуществляться на определенные жилкомуслуги, например, на электроэнергию). Это делается для того, чтобы опробовать эту систему, посмотреть какие в ней недостатки, сложности, дабы в дальнейшем их исправить и распространить на другие регионы или другие виды коммунальных услуг.Между тем, по словам руководителя экономических программ Института общественно-экономических исследований, доктор экономических наук Ярослава Жалило, некоторые реальные реформы уже были успешно внедрены в Украине – в 2016-м году.– Внедрена в полном объеме система публичных электронных закупок ProZorro, что существенно повысило контроль в этой сфере и снизило уровень злоупотреблений, – говорит он. – Сделаны заметные шаги в сфере дерегуляции: внедрена процедура анализа проектов регуляторных актов на предмет регуляторного влияния, отменены сотни «устаревших» регуляторных актов, установлены принципы прозрачных проверок, прекращено государственное регулирование цен на продукты питания.Кроме того, были сделаны практические шаги по децентрализации.– Передача местным общинам ряда полномочий в регуляторной сфере, увеличена финансовая база местного самоуправления благодаря дополнительному перенаправлению части налогов, активно финансировались проекты Фондом регионального развития, – перечисляет Ярослав Жалило. – Это позволило направить значительные средства на восстановление местной инфраструктуры.Упрощена система предоставления субсидий на жилищно-коммунальные услуги, что, по словам эксперта, в условиях роста тарифов позволило существенно расширить предоставление субсидий.– Произошло реформирование таможенной службы: упрощены процедуры, внедрены единственное окно, – продолжает Ярослав Жалило. – А «под занавес» принято решение о создании Экспортно-кредитного агентства, а также повышен вдвое норматив минимальной зарплаты, однако внедряться эти решения будут в следующем году.Вместе с тем, по словам эксперта, очень медленно идет реформирование деятельности госкорпораций. Только лишь анонсированы реформы в «Укрзалізниці». Дерегуляционные реформы часто сочетаются с фактическим усилением регуляторного и даже силового давления государства на бизнес. Остаются непрозрачными монополисты в сфере коммунальных услуг, что нередко завышает стоимость этих услуг. Остались старые процедуры бюджетного процесса, что снижает эффективность бюджетной политики и лишает ее стратегичности. Медленно реформируется социальная сфера, например, создание Единого реестра получателей услуг. Не адаптируется система предоставления социальных и административных услуг жителям территорий, находящихся в зоне АТО, а также вынужденным переселенцам. Только начался процесс нормализации реформ в здравоохранении.Поэтому в следующем году, по словам Ярослава Жилило, прежде всего нужно наверстывать упущенное.– В общем приоритетным направлением политики правительства должно стать стимулирование экономического роста. Для этого реформы должны быть сосредоточены на практической дерегуляции, внедрении механизмов поддержки экспорта, стимулировании инвестиций (формировании государственной инвестиционной политики, в частности -- образовании государственных институтов развития), – говорит он. – В первом полугодии нужно подготовить нормативные документы и механизмы для надлежащего программирования Государственного бюджета, внедрение среднесрочного бюджетирования. Для усиления социального эффекта от экономического роста нужно активизировать реформирование бюджетного сектора (образование, здравоохранение), усиливать целевой характер социальной помощи, упрощать доступ граждан к социальным и административным услугам.