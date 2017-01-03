Погода в Украине на Рождество
3 января 2017 г.
|Главная
|Новости
|Аналитика
|Гости Вечернего Харькова
|Почетные Харьковчане
|Фотобанк ВХ
|Блоги
|Справочники ВХ
|Архив ВХ
3 января 2017 г.
6-7 января прогнозируют сильные морозы в большинстве регионов Украины.
Похолодание на Рождество прогнозируют Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко.
«Температура воздуха понизится до 10-18 градусов мороза, в ночные часы до 15-22 мороза, на крайнем севере, на Черниговщине и Сумщине, вероятно до 22-25 градусов мороза», - написала в Facebook Наталья Диденко.
Укргидрометцентр также прогнозирует морозы 6 января.
В западных областях, на севере и на Закарпатье будет холоднее всего – -14..-16, без существенных осадков. На востоке немного теплее – днем на Сумщине, Харьковщине и Полтавщине -4..-6, ночью -8..-10, пройдет снег. В остальных восточных регионах -4..-6 со снегом. В центре страны будет 8-10 градусов мороза. На юге прогнозируют -4..-8 и снег.
Читайте также:
Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Выбор читателей
|10 RUB
|4.5113 грн
|100 EUR
|2842.26 грн
|100 USD
|2719.09 грн