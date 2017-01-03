Погода в Украине на Рождество

Похолодание на Рождество прогнозируют Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко.



«Температура воздуха понизится до 10-18 градусов мороза, в ночные часы до 15-22 мороза, на крайнем севере, на Черниговщине и Сумщине, вероятно до 22-25 градусов мороза», - написала в Facebook Наталья Диденко.



Укргидрометцентр также прогнозирует морозы 6 января.



В западных областях, на севере и на Закарпатье будет холоднее всего – -14..-16, без существенных осадков. На востоке немного теплее – днем на Сумщине, Харьковщине и Полтавщине -4..-6, ночью -8..-10, пройдет снег. В остальных восточных регионах -4..-6 со снегом. В центре страны будет 8-10 градусов мороза. На юге прогнозируют -4..-8 и снег.