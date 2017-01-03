Как оставаться бодрым и энергичным 3 января 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Начало занятий у школьников — в 10 утра, у студентов — вообще в 11. Не об этом ли мечтает каждый учащийся, с трудом по утрам продирая глаза?