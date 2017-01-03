О чем скажет Барак Обама в прощальной речи

Президент США Барак Обама выступит с прощальной речью 10 января, чтобы подвести итог своему пребыванию в должности и поблагодарить своих сторонников.

Об этом говорится его заявлении распространенном в понедельник, передает Reuters.«Я думаю, что это шанс поблагодарить вас за это восхитительное путешествие, отметить то, как благодаря вам к лучшему за эти восемь лет изменилась страна, а также поделиться некоторыми мыслями о том, куда все мы идем», – отметил Обама.«С 2009 года мы столкнулись с определенными проблемами, и стали сильнее, пройдя через них. Это потому, что мы никогда не переставали верить, что вместе мы сможем изменить эту страну к лучшему», - добавил Обама, возможно, намекая на тему прощального обращения.Инаугурация республиканца Дональда Трампа состоится 20 января. В ходе своей избирательной кампании Трамп пообещал отменить многие меры политики Обамы, включая его закон о здравоохранении.Обама, который поддерживал соперницу Трампа Хиллари Клинтон, заявил, что стремится обеспечить плавный переход власти, несмотря на серьезные политические разногласия с его преемником.