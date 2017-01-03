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О чем скажет Барак Обама в прощальной речи

О чем скажет Барак Обама в прощальной речи
Президент США Барак Обама выступит с прощальной речью 10 января, чтобы подвести итог своему пребыванию в должности и поблагодарить своих сторонников.
Об этом говорится его заявлении распространенном в понедельник, передает Reuters.

«Я думаю, что это шанс поблагодарить вас за это восхитительное путешествие, отметить то, как благодаря вам к лучшему за эти восемь лет изменилась страна, а также поделиться некоторыми мыслями о том, куда все мы идем», – отметил Обама.

«С 2009 года мы столкнулись с определенными проблемами, и стали сильнее, пройдя через них. Это потому, что мы никогда не переставали верить, что вместе мы сможем изменить эту страну к лучшему», - добавил Обама, возможно, намекая на тему прощального обращения.

Инаугурация республиканца Дональда Трампа состоится 20 января. В ходе своей избирательной кампании Трамп пообещал отменить многие меры политики Обамы, включая его закон о здравоохранении.

Обама, который поддерживал соперницу Трампа Хиллари Клинтон, заявил, что стремится обеспечить плавный переход власти, несмотря на серьезные политические разногласия с его преемником.

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