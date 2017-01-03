Тайны создания «Иронии судьбы»

Двухсерийная лента «Ирония судьба, или С легким паром!» стала символом Нового года наравне с оливье и мандаринами.

Говорят, что премьера комедии 1 января 1975 года собрала у экранов 100 миллионов советских граждан. И 40 лет подряд фильм показывали в новогодние праздники.Фильм — это экранизация пьесы Эмиля Брагинского и Эльдара Рязанова «С легким паром! или Однажды в новогоднюю ночь…». Произведение написали за 6 лет до создания фильма, и спектакли по пьесе шли по всему СССР. По легенде, Брагинскому подсказал сюжет композитор Никита Богословский, который однажды по ошибке якобы отправил своего друга в Киев с 15 копейками в кармане вместо другого человека. Московские театры пьесу не брали, поэтому Эльдар Рязанов подал заявку на «Мосфильм». Но бюджет на несколько серий выделяли лишь эпохальным драмам — никак не комедиям. За идею вступился глава Гостелерадио Сергей Лапин, и картину заказало для производства Центральное телевидение.Тот, кто смотрел «Иронию судьбы...», наверняка помнит ляп: когда Лукашин выбрасывает в окно портрет Ипполита, на ней виден герой, сыгранный Яковлевым. А вот когда Надя подбирает карточку на улице, на ней изображен Олег Басилашвили. За этим казусом стоит не очень веселая история. На роль Ипполита был утвержден Олег Басилашвили. Режиссера устроило отрицательное обаяние актера, и даже были отсняты первые кадры, однако во время съемок умер близкий друг актера и сослуживец по театру Ефим Копелян. Худрук БДТ Георгий Товстоногов тут же отдал все роли Копеляна Олегу Валериановичу. Поэтому актер был вынужден отказаться от съемок. Поднять упавшее знамя предложили Юрию Яковлеву, тот согласился. И после выхода фильма пожалел: «Я как-то неожиданно влез в эту авантюру. После премьеры мне проходу не давали, постоянно подходили на улице. Даже в гастроном не мог выйти! Вот и пойми зрителя: что важнее — сыграть Гамлета или постоять в пальто и шапке под душем?» — изумлялся актер.Как известно, голос Барбаре Брыльской «одолжила» не только Валентина Талызина, но и Алла Пугачева, которая спела все песни в комедии.— Тогда Алла Пугачева приезжала к нам на «Мосфильм» с гастролей из Липецка по дороге в условный Брянск, — вспоминал Эльдар Рязанов. — На студии был Микаэл Таривердиев, они уже работали. Она не знала, для какого фильма пишется эта музыка. Но работала виртуозно, безупречно, никаких трений не было.К слову, имени Аллы Борисовны, так же как и поэта Сергея Никитина, написавшего слова к композициям для фильма, в титрах нет.На главные роли пробовались Андрей Миронов и Людмила Гурченко. Режиссер Эльдар Рязанов посчитал, что Миронов органично смотрелся бы в образе Ипполита, но не тюфяка Лукашина. Поэтому на роль последнего утвердили Андрея Мягкова. А вот образ Нади примеряли Светлана Немоляева, Лариса Голубкина, Наталья Гвоздикова, Антонина Шуранова и даже одна из актрис Кировского драмтеатра. Кинопробы не устроили режиссера, его уговаривали взять на роль Нади Алису Фрейндлих, но он вспомнил польскую мелодраму «Анатомия любви» с Барбарой Брыльской в главной роли и позвал актрису в «Иронию...».— В советских актрисах секса не было, а в ней был! — объяснила потом Валентина Талызина, которая озвучила актрису, плохо говорящую по-русски.Гурченко и Миронову режиссер передал привет: в одном из эпизодов в телевизоре Нади идет фильм «Соломенная шляпка», на экране видны и Гурченко, и Миронов.Барбара Брыльска, игравшая Надю, стеснялась всерьез целоваться с Юрием Яковлевым — Ипполитом. И поэтому предложила Эльдару Рязанову снять эпизод со спины, чтобы имитировать поцелуй.— Мы стоим спиной, на нас делают фокус, — рассказывает Брыльска. — И тут я чувствую, что Юрий хочет поцеловать меня по-настоящему! Я говорю: «Юрий, не нужно! Этого не видно в кадре. Извини, не хочу тебя обижать». Я могла играть, но целовать не хотела.Неизвестно, какими средствами, но Рязанов уговорил актрису сработать без подмены, и в фильме мы видим страстный поцелуй героев.Светлана Немоляева буквально грезила ролью учительницы Нади Шевелевой. К тому же была хорошо знакома с Эльдаром Рязановым, поэтому и рассчитывала на удачу.— У меня было восемь проб на эту роль, — вспоминает актриса. — И со светлыми волосами, и с темными, и в одном туалете, и в другом. И пела даже. И после восьмой, последней пробы Эльдар Александрович со свойственным ему юмором и умением сгладить ситуацию сказал: «Светочка, можно сыграть и хуже, но трудно». Я рассмеялась сквозь слезы.Алиса Фрейндлих тоже вспоминает свое фиаско с иронией: «Мы попробовались с Олегом Басилашвили. Рязанову нужна была эффектная яркая актриса, которая с ходу бы произвела впечатление на героя. У меня не получилось».