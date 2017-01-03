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Минюст утвердил методологию оценки коррупционных рисков в деятельности органов власти

Минюст утвердил методологию оценки коррупционных рисков в деятельности органов власти
Министерство юстиции Украины утвердило методологию оценки коррупционных рисков в деятельности органов власти.
"Министерство юстиции Украины 28 декабря 2016 года № 1718/29848 зарегистрировало решение Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции от 2 декабря 2016 года № 126 «Об утверждении Методологии оценки коррупционных рисков в деятельности органов власти», - говорится в сообщении НАПК.

В частности, указанной методологией устанавливается единый подход в органах власти к организации работы по оценке коррупционных рисков, возникающих при реализации ими своих полномочий, определяется комплекс правил и процедур в отношении оценки коррупционных рисков в их деятельности.

Также сообщается, что указанное решение НАПК вступит в силу со дня его официального опубликования.

Кроме того, Агентство готовит комплексные методические рекомендации по подготовке антикоррупционных программ. Их утверждение состоится после вступления в силу вышеуказанным решением НАПК.

Напомним, 11 ноября НАПК утвердило порядки проверки е-деклараций и осуществления мониторинга образа жизни чиновников. Ранее в агентстве заявляли, что начнут проверку е-деклараций чиновников сразу после утверждения порядка их проверки. Однако 24 ноября в Министерстве юстиции сообщили, что вернули на доработку в НАПК порядки проведения проверок деклараций и мониторинга стиля жизни чиновников и попросили исправить нарушения, допущенные во время их разработки.

2 декабря в НАПК заявили, что направляют в Минюст на согласование правки порядков проверки е-деклараций и мониторинга стиля жизни чиновников.

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