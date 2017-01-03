Французским работодателям запретили беспокоить сотрудников в нерабочее время

Во Франции вступил в силу закон, позволяющий работникам игнорировать электронную переписку по работе в нерабочие часы.

Как пишет The Guardian, цель введения закона – преодолеть негативные последствия для здоровья и частной жизни людей, которые "всегда на связи" и не могут расслабиться даже после работы, на выходных или в отпуске.Технологическое развитие способствовало тому, что граница между офисными и свободными часами практически стерлась, хотя официально во Франции один из самых коротких в Европе рабочих недель – 35 часов.Опрос компании Eléas продемонстрировал, что 60% работников выступали за принятие закона о регулировании коммуникаций по работе. В том же опросе выяснилось, что 37% работников остаются на связи и вне рабочих часов.Этот закон, который стал частью пакета непопулярных реформ, предложенных правительством, – единственный, который не вызвал протесты работников. Согласно ему, каждая компания, где работает 50 и более человек, должны принять меры для регулирования коммуникаций, чтобы обеспечить справедливый баланс между работой и отдыхом. Правда, критики говорят, что в законе не прописаны потенциальные штрафы или другие меры наказания компаний, которые не будут воплощать его в жизнь.Французы – не первые, кто прибегает к подобному шагу. Например, похожие системы существуют в Германии на уровне разных компаний. Так, в компании "Фольксваген" внутренние серверы прекращают принимать сообщения на адрес работника через полчаса после того, как официально заканчивается его рабочий день. Они снова включаются за полчаса до начала следующей смены. То есть даже если начальник захочет "достать" подчиненного после работы или в выходной, ему это не позволит "умный" сервер.