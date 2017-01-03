Спорт

  • 138
    •  / 

Харьковская теннисистка вышла в четвертьфинал в Брисбене

Харьковская теннисистка вышла в четвертьфинал в Брисбене
Украинка Элина Свитолина в трех партиях одолела американку Шелби Роджерс и вышла в третий раунд австралийских соревнований.
На сегодняшнюю игру лучшая теннисистка Украины выходила уже и де-факто лучшей в истории страны – уже в понедельник она переместится как минимум на 14-ю строчку в мировом рейтинге, чего не удавалось ранее ни одной украинской девушке.

Возможно, именно поэтому начало поединка оказалось для Свитолиной смазанным. Американка напротив – сразу же пошла вперед и реализовала два брейк-пойнта. Казалось, что с 0:4 Элина не отыграется, но резко взвинтив темп и пойдя в атаку ей удалось выиграть отрезок со счетом 6:1, что позволило не доводить дело даже до тай-брейка.

К сожалению, после такого рывка в игре Свитолиной вновь произошел спад, который повлек за собой не самые лучшие результаты. Вновь уступив стартовый отрезок сета, украинка по привычке побежала отыгрываться. Увы, второго камбека не вышло и матч продолжился в третьей партии.

Напряженность никуда не делась и с первых геймов стало ясно, что матч может обернуться в любую сторону. Элине удалось оформить брейк, однако тут же Роджерс вернула потерянное очко на собственной подаче. И, все же, удача сегодня была на стороне украинки. В последнем перед решающим тай-брейком гейме американка трижды ошиблась и подарила Свитолиной путёвку в третий раунд.

Там Элине предстоит помериться силами с победительницей пары Анжелик Кербер – Эшли Барти.

2-й раунд:

Элина Свитолина (Украина, 6) – Шелби Роджерс (США) – 7:5, 2:6, 7:5

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей3 января

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.5113 грн
100 EUR 2842.26 грн
100 USD 2719.09 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи