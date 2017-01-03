Харьковская теннисистка вышла в четвертьфинал в Брисбене

Украинка Элина Свитолина в трех партиях одолела американку Шелби Роджерс и вышла в третий раунд австралийских соревнований.

На сегодняшнюю игру лучшая теннисистка Украины выходила уже и де-факто лучшей в истории страны – уже в понедельник она переместится как минимум на 14-ю строчку в мировом рейтинге, чего не удавалось ранее ни одной украинской девушке.Возможно, именно поэтому начало поединка оказалось для Свитолиной смазанным. Американка напротив – сразу же пошла вперед и реализовала два брейк-пойнта. Казалось, что с 0:4 Элина не отыграется, но резко взвинтив темп и пойдя в атаку ей удалось выиграть отрезок со счетом 6:1, что позволило не доводить дело даже до тай-брейка.К сожалению, после такого рывка в игре Свитолиной вновь произошел спад, который повлек за собой не самые лучшие результаты. Вновь уступив стартовый отрезок сета, украинка по привычке побежала отыгрываться. Увы, второго камбека не вышло и матч продолжился в третьей партии.Напряженность никуда не делась и с первых геймов стало ясно, что матч может обернуться в любую сторону. Элине удалось оформить брейк, однако тут же Роджерс вернула потерянное очко на собственной подаче. И, все же, удача сегодня была на стороне украинки. В последнем перед решающим тай-брейком гейме американка трижды ошиблась и подарила Свитолиной путёвку в третий раунд.Там Элине предстоит помериться силами с победительницей пары Анжелик Кербер – Эшли Барти.2-й раунд:Элина Свитолина (Украина, 6) – Шелби Роджерс (США) – 7:5, 2:6, 7:5