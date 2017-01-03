Исследователи выдвинули новую версию крушения «Титаника»

Гибель "Титаника" в первую очередь может быть вызвана огромным пожаром на борту судна, а не столкновением с айсбергом в Северной Атлантике.

Как пишет The Independent, соответствующий вывод сделали исследователи, проведя новое расследование причин катастрофы лайнера. Так, по мнению журналиста Шенана Молони, который более 30 лет изучал причины катастрофы, пожар на борту судна произошел задолго до его столкновения с айсбергом.Согласно анализу фотографий "Титаника" в то время, как он еще не вышел из порта Саутгемптона, борт лайнера был покрыт сажей в том месте, где он получил удар. Молони смог идентифицировать 30 футов сажи вдоль правой части корпуса корабля."Это был идеальный "шторм" факторов, включая огонь, лед и преступную халатность, — сказал журналист. - Мы рассмотрели именно то место, в котором застрял айсберг, и, мне кажется, эта часть корпуса была его слабым местом. Его корпус в этом месте был очень уязвимым, и это произошло еще до того, как он покинул верфь в Белфасте".Эксперты также подтвердили, что следы, вероятно, были вызваны пожаром, который произошел в трехэтажном высоком магазине топлива, расположенных по одной из котельных судна. Команда из 12 человек пыталась потушить пламя, но оно было слишком большим, чтобы быстро взять его под контроль. Оно могло достичь температуры до 1000 градусов по Цельсию, что сделало корпус "Титаника" в этом месте очень уязвимым. И когда он ударился об лед, отмечают эксперты, сразу же порвался. Исследователи также отмечают, если бы корпус не побывал в том пожаре, корабль бы уцелел.