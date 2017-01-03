Украина стала добывать больше газа

Добыча газа в Украине в 2016 году увеличилась на 1,5% - с 19,9 млрд до 20,2 млрд кубометров.

Как говорится в сообщении "Укртрансгаза", потребление газа сократилось на 4% - с 31,4 млрд кубометров до 30,3 млрд. В прошлом году стране пришлось импортировать около 11 млрд кубометров.Транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему для европейских потребителей вырос на 23% и составил 82,2 млрд кубометров.В том числе в декабре 2016 года для нужд потребителей Европы через Украину прошло 8,4 млрд кубометров газа, что на 25% больше по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. По состоянию на 3 января суточный объем транзита составляет 245,6 млн кубометров.28 декабря 2016 года Кабинет министров утвердил концепцию развития газодобывающей отрасли Украины на период до 2020 года, которая предусматривает наращивание объемов добычи до 27 миллиардов кубометров в год. Согласно планам, потребление газа к этому времени сократится, и собственная добыча будет полностью обеспечивать потребность страны в этом виде энергоресурсов.