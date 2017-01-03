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Новый «Шерлок» собрал у экранов более 8 миллионов зрителей

Новый «Шерлок» собрал у экранов более 8 миллионов зрителей

Британское издание The Guardian сообщает, что первая серия четвертого сезона сериала "Шерлок" стала одной из популярнейших в Великобритании в новогоднюю ночь.

По данным СМИ, телевизионное шоу с Бенедиктом Камбербэтчем собрало 8,1 миллионов телезрителей, обогнав по популярности даже рождественское обращение королевы Англии Елизаветы II, которое посмотрели 7,7 миллионов человек.

Сообщается, что лишь торжественный обратный отсчет и демонстрация фейерверков собрали в новогоднюю ночь больше просмотров, нежели "Шерлок". 11,6 миллионов людей предпочли смотреть их в канун Нового года.

Тем не менее, несмотря на успех, старт четвертого сезона популярного сериала собрал меньше зрителей у экранов, нежели его предшественник. Так, предыдущий новогодний эпизод смотрели 8,4 миллионов телезрителей.

"Шерлок" - популярный британский сериал по мотивам криг Артура Конан Дойля. Действие сериала происходит в наши дни. В главных ролях снимаются Бенедикт Камберлэтч и Мартин Фримен.

 

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