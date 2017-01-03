Новый «Шерлок» собрал у экранов более 8 миллионов зрителей
3 января 2017 г.
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3 января 2017 г.
Британское издание The Guardian сообщает, что первая серия четвертого сезона сериала "Шерлок" стала одной из популярнейших в Великобритании в новогоднюю ночь.
По данным СМИ, телевизионное шоу с Бенедиктом Камбербэтчем собрало 8,1 миллионов телезрителей, обогнав по популярности даже рождественское обращение королевы Англии Елизаветы II, которое посмотрели 7,7 миллионов человек.
Сообщается, что лишь торжественный обратный отсчет и демонстрация фейерверков собрали в новогоднюю ночь больше просмотров, нежели "Шерлок". 11,6 миллионов людей предпочли смотреть их в канун Нового года.
Тем не менее, несмотря на успех, старт четвертого сезона популярного сериала собрал меньше зрителей у экранов, нежели его предшественник. Так, предыдущий новогодний эпизод смотрели 8,4 миллионов телезрителей.
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