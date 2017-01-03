Дети наследуют интеллект от мамы

Как известно, дети наследуют гены и отца, и матери, но если говорить о генокоде, который формирует интеллект будущего ребенка, то тут в работу вступают именно гены мамы. Дело в том, что так называемый «ген интеллекта» находится в Х-хромосоме. Поскольку женщины имеют две Х-хромосомы, это означает, что мама имеет в два раза больше возможностей передать задатки своего интеллекта малышу. Одно из первых исследований в этой области было проведено в 1984 году в Кембриджском университете. Тогда ученые проанализировали коэволюцию мозга и кондиционирование генома и пришли к выводу, что материнские гены вносят наибольший вклад в развитие мыслительных центров в головном мозге плода.
Более того, исследования Университета Ульма показали, что Х-хромосома отца практически не имеет никакого влияния на формирование мозга ребенка. Тогда как ХХ-хромосомы матери влияют непосредственно. Работает это следующим образом: когда «гены интеллекта» приходят и от отца, и от матери, то отцовский ген деактивируется, тем самым активируя материнский.
Ученые провели эксперимент для Социального совета по медицинским исследованиям и общественному здравоохранению Глазго в 1994 году, в котором приняли участие 12686 респондентов в возрасте от 14 и 22 лет. Исследователи приняли во внимание несколько факторов, таких, как раса, образование, социально-экономический статус, и обнаружили, что лучшим показателем интеллекта был IQ матерей.
Конечно, эта информация не означает, что отцы не вносят ключевой генетический материал или не влияют на интеллект. Оба родителя поставляют основные гены для развития мозга, но их вклады могут отражаться в различных областях.
Материнские гены влияют на развитие областей в коре головного мозга, отвечающих за способность к языкам, память, мышление и интеллект. В противоположность этому отцовские гены имеют большее влияние на лимбическую систему, которая регулирует целый ряд функций, в том числе вегетативную нервную систему (систему, которая управляет бессознательными функциями, такими, как дыхание и пищеварение), эмоции, голод и сексуальные реакции, пишет 4mama.com.ua
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