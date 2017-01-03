Дети наследуют интеллект от мамы 3 января 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Исследования, проведенные учеными Кембриджского университета, Университета Ульма и Социального совета по медицинским исследованиям и общественному здравоохранению Глазго, доказывают, что интеллект дети наследуют от матерей.