Марко Девич покинул российский «Рубин»

На официальном сайте "Рубина" отмечается, что форвард провел за казанскую команду 49 матчей и забил 14 мячей.

За "Рубин" 33-летний Девич выступал с февраля 2014 года. Полсезона, с января по июнь 2015 года, он провел в аренде в клубе "Аль Райан" (Катар). В Украине футболист выступал за "Волынь", "Металлист" и "Шахтер". В футболке сборной Украины нападающий провел 35 матчей и забил семь мячей.

Ранее сообщалось, что Девич продолжит карьеру в донецком "Олимпике", с которым игрок подпишет контракт сроком на один год с возможностью пролонгации еще на год.