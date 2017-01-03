Марко Девич покинул российский «Рубин»
3 января 2017 г.
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3 января 2017 г.
За "Рубин" 33-летний Девич выступал с февраля 2014 года. Полсезона, с января по июнь 2015 года, он провел в аренде в клубе "Аль Райан" (Катар). В Украине футболист выступал за "Волынь", "Металлист" и "Шахтер". В футболке сборной Украины нападающий провел 35 матчей и забил семь мячей.
Ранее сообщалось, что Девич продолжит карьеру в донецком "Олимпике", с которым игрок подпишет контракт сроком на один год с возможностью пролонгации еще на год.
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