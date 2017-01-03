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Марко Девич покинул российский «Рубин»

Марко Девич покинул российский «Рубин»
Российский футбольный клуб "Рубин" (Казань) подтвердил, что из команды ушел украинский нападающий Марко Девич.
На официальном сайте "Рубина" отмечается, что форвард провел за казанскую команду 49 матчей и забил 14 мячей. 

За "Рубин" 33-летний Девич выступал с февраля 2014 года. Полсезона, с января по июнь 2015 года, он провел в аренде в клубе "Аль Райан" (Катар). В Украине футболист выступал за "Волынь", "Металлист" и "Шахтер". В футболке сборной Украины нападающий провел 35 матчей и забил семь мячей.

Ранее сообщалось, что Девич продолжит карьеру в донецком "Олимпике", с которым игрок подпишет контракт сроком на один год с возможностью пролонгации еще на год.

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