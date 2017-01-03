Ученые назвали сроки повсеместного внедрения телепортации
3 января 2017 г.
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3 января 2017 г.
Американские исследователи объявили, что через четверть века человека можно будет мгновенно доставить в любую точку планеты с помощью телепортации.
Теоретически все уже готово, осталось слегка поработать над техническими моментами, сообщили специалисты. В основу лягут квантовые технологии. В 2016 году группа физиков из Канады и Китая попробовали провести сеанс телепортации на расстояние в 30 километров. При этом использовались сети с длиной волны от 795 до 1500 нанометров. В эксперименте использовались механизмы обратной связи и синхронизации.
Естественно, в случае успешного внедрения технологии могут пострадать транспортные компании, так как необходимость в самолетах, автомобилях, поездах и кораблях наверняка отпадет и превратится в что-то вроде аттракционов, как поездка в карете, запряженной лошадьми.
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