В Украине наладят производство американской винтовки M-16
3 января 2017 г.
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3 января 2017 г.
"У нас есть пилотный проект производства винтовок М-16 на территории Украины. Надеюсь, в очень короткий период мы перейдем к его практической реализации. И сейчас подписываем все необходимые для этого документы", - сообщил замгендиректора концерна Сергей Коробов.
Директор компании Aeroscraft Игорь Пастернак и руководство концерна подписали меморандум, по которому Aeroscraft предоставит "Укроборонпрому" лицензию от американского правительства на производство стрелкового вооружения.
По словам Пастернака, лицензия была предоставлена компании Aeroscraft правительством США в конце 2016 года.
Как отметили представители концерна, на первых этапах производство американских винтовок планируется для внутреннего рынка.
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