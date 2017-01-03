В Украине наладят производство американской винтовки M-16

Государственный концерн "Укроборонпром", объединяющий главные предприятия оборонно-промышленного комплекса страны, совместно с американской компанией Aeroscraft наладит производство в Украине американской винтовки M-16.

"У нас есть пилотный проект производства винтовок М-16 на территории Украины. Надеюсь, в очень короткий период мы перейдем к его практической реализации. И сейчас подписываем все необходимые для этого документы", - сообщил замгендиректора концерна Сергей Коробов.



Директор компании Aeroscraft Игорь Пастернак и руководство концерна подписали меморандум, по которому Aeroscraft предоставит "Укроборонпрому" лицензию от американского правительства на производство стрелкового вооружения.



По словам Пастернака, лицензия была предоставлена компании Aeroscraft правительством США в конце 2016 года.



Как отметили представители концерна, на первых этапах производство американских винтовок планируется для внутреннего рынка.