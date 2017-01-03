Цены на нефть доросли до уровня 2015 года
3 января 2017 г.
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3 января 2017 г.
Участники рынка с оптимизмом встречают новый год в ожидании сокращения добычи крупнейшими странами-производителями мира, входящими и не входящими в ОПЕК. Кувейтские СМИ сообщили о том, что с 1 января страна сократила производство на 130 тыс. баррелей в сутки, примерно до 2,75 млн б/с, в соответствии с договоренностями.
По итогам 2016 года нефть WTI продемонстрировала подъем котировок на 45%, что стало максимальным приростом за семь лет, отмечает MarketWatch. Марка Brent выросла за год в цене на 52%, что также стало самым существенным подъемом с 2009 года.
"Рынок стал более уверенным в том, что участники соглашения на этот раз будут соблюдать оговоренные квоты на добычу, поскольку каждый хочет, чтобы цены пошли вверх", – полагает аналитик по энергетике SCI International Гао Цзянь.
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