Политика

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«Чем дольше будет длиться конфликт, тем сложнее сшить Украину»

«Чем дольше будет длиться конфликт, тем сложнее сшить Украину»
Такое заявление сделал народный депутат Украины, глава фонда «Украинская перспектива» Алекандр Вилкул в эфире 112 канала, комментируя статью в The Wall Street Journal.
В статье в The Wall Street Journal известный политик Виктор Пинчук изложил свою стратегию выхода Украины из кризиса, основывая ее на сохранении демократических ценностей, поиске компромисса в урегулировании конфликта в Донбассе. По мнению Александра Вилкула, озвученные Пинчуком тезисы являются важнейшим элементом повестки дня для страны в 2017 году.

– Возможно, определенная часть общества оказалась не готова к его заявлению, но пройдет полгода и отношение изменится. Как бы не была против этого партия войны, которая сейчас раздувает конфликт и манипулирует вырывая слова из контекста в статье в The Wall Street Journal. Но подчеркну – чем дольше будет длиться конфликт на востоке страны, тем сложнее потом будет сшить Украину, – добавил Вилкул на своей странице в Фейсбук.

Он допустил, что Пинчук озвучил мнение мировых элит.

– Но об этом говорят и миллионы украинцев, которые хотят мира, – считает Александр Вилкул.

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