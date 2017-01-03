Грипп в Харьковской области: лабораторные данные

В период с 26 декабря по 1 января в Харьковской области гриппом и ОРВИ заболело 10 363 человека, из них 51% (5 282 человека) – дети до 17 лет.

Показатель заболеваемости составляет 381,6 на 100 тыс. населения, что не превышает пороговый уровень, сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.По сравнению с предыдущей неделей произошло снижение количества заболевших на 4 117 человек, а темпа прироста заболеваемости - на 28,4%. Среди детей заболеваемость снизилась на 34,5%.В Харькове заболело 7 023 человека, среди них дети - 3 585 человек (51,0%). Интенсивный показатель составил 489,98 на 100 тыс. населения. По сравнению с предыдущей неделей произошло снижение заболеваемости на 2 314 человек, а темпа прироста заболеваемости - на 24,8%. Среди детей заболеваемость снизилась на 28,9%. Эпидпорог по городу не превышен.Самый высокий показатель заболеваемости зарегистрирован в Коломакском районе - 554,71, а самый низкий - в Первомайском районе - 37,93 на 100 тыс. населения.За этот период госпитализировано 310 человек, из них 212 (68,4%) - дети до 17 лет.При проведении лабораторного обследования грипп выявленя у 66 человек (48,2%). Вирус парагриппа обнаружен у 40,9% больных, у 34,9% - РС-вирус, у 24,2% - аденовирус. У 8 человек (38,1%) обнаружен вирус гриппа А(Н3N2).По состоянию на 3 января привито против гриппа 4 733 человека, в том числе 408 детей до 17 лет.