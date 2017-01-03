Здоровье

  • 146
    •  / 

Грипп в Харьковской области: лабораторные данные

Грипп в Харьковской области: лабораторные данные
В период с 26 декабря по 1 января в Харьковской области гриппом и ОРВИ заболело 10 363 человека, из них 51% (5 282 человека) – дети до 17 лет.
Показатель заболеваемости составляет 381,6 на 100 тыс. населения, что не превышает пороговый уровень, сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

По сравнению с предыдущей неделей произошло снижение количества заболевших на 4 117 человек, а темпа прироста заболеваемости - на 28,4%. Среди детей заболеваемость снизилась на 34,5%.

В Харькове заболело 7 023 человека, среди них дети - 3 585 человек (51,0%). Интенсивный показатель составил 489,98 на 100 тыс. населения. По сравнению с предыдущей неделей произошло снижение заболеваемости на 2 314 человек, а темпа прироста заболеваемости - на 24,8%. Среди детей заболеваемость снизилась на 28,9%. Эпидпорог по городу не превышен.

Самый высокий показатель заболеваемости зарегистрирован в Коломакском районе - 554,71, а самый низкий - в Первомайском районе - 37,93 на 100 тыс. населения.

За этот период госпитализировано 310 человек, из них 212 (68,4%) - дети до 17 лет.

При проведении лабораторного обследования грипп выявленя у 66 человек (48,2%). Вирус парагриппа обнаружен у 40,9% больных, у 34,9% - РС-вирус, у 24,2% - аденовирус. У 8 человек (38,1%) обнаружен вирус гриппа А(Н3N2).

По состоянию на 3 января привито против гриппа 4 733 человека, в том числе 408 детей до 17 лет.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей3 января

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.5113 грн
100 EUR 2842.26 грн
100 USD 2719.09 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи