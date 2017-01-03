В Минобороны рассказали детали гибели украинских военных под Марьинкой

Спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузянык рассказал детали гибели двух украинских военных под Марьинкой.
Как он сообщил во время брифинга в Киеве, причиной гибели военных стало неосторожное обращение с оружием и употребление алкоголя.
"Вчера силы АТО понесли небоевые санитарные и безвозвратные потери: около вечера в районе Марьинки произошел инцидент в одном из подразделений ВСУ. В результате трагедии погибли двое военнослужащих и двое получили ранения. В ходе выяснения причин и обстоятельств этой трагедии выяснилось, что имел место факт нарушения правил обращения с оружием, а также нарушение запрета на употребление алкоголя", - отметил Мотузянык.
Сейчас инцидент расследует военная служба правопорядка и Нацполиция.
Как сообщал штаб АТО, в одной из воинских частей вблизи Марьинки Донецкой области в результате неосторожного обращения с оружием погибли двое бойцов, еще двое получили ранения.