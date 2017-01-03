В харьковскую неотложку после праздников обратились 200 человек
3 января 2017 г.
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3 января 2017 г.
Вечерний Харьков
«Для сравнения: в прошлом году 1 января к нам за медпомощью обратилось 96 человек, а 2 января – 82. В состоянии алкогольного опьянения пациентов было не больше, чем в другие дни. В этом году три человека пострадали от взрыва петард и хлопушек: девятилетний ребенок, мужчина и женщина. Мужчина получил ожоги, а женщина - перелом руки (от взрыва хлопушки)», - сообщил Андрей Козаченко.
По его словам, ни один из этих пациентов на стационарном лечении не остался. Ребенок пострадал не сильно, ему оказали необходимую помощь, в дальнейшем он будет наблюдаться в городской клинической больнице №14 имени проф. Гиршмана.
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