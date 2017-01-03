В харьковскую неотложку после праздников обратились 200 человек

111 человек обратились в связи с травмами в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи имени проф. А. И. Мещанинова во время новогодних праздников, 1 января.

Как сообщил заместитель главного врача больницы по хирургической помощи Андрей Козаченко, 2 января в медучреждение обратились 89 человек.

«Для сравнения: в прошлом году 1 января к нам за медпомощью обратилось 96 человек, а 2 января – 82. В состоянии алкогольного опьянения пациентов было не больше, чем в другие дни. В этом году три человека пострадали от взрыва петард и хлопушек: девятилетний ребенок, мужчина и женщина. Мужчина получил ожоги, а женщина - перелом руки (от взрыва хлопушки)», - сообщил Андрей Козаченко.

По его словам, ни один из этих пациентов на стационарном лечении не остался. Ребенок пострадал не сильно, ему оказали необходимую помощь, в дальнейшем он будет наблюдаться в городской клинической больнице №14 имени проф. Гиршмана.