Харьков

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В харьковскую неотложку после праздников обратились 200 человек

В харьковскую неотложку после праздников обратились 200 человек
111 человек обратились в связи с травмами в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи имени проф. А. И. Мещанинова во время новогодних праздников, 1 января.
Как сообщил заместитель главного врача больницы по хирургической помощи Андрей Козаченко, 2 января в медучреждение обратились 89 человек.

«Для сравнения: в прошлом году 1 января к нам за медпомощью обратилось 96 человек, а 2 января – 82. В состоянии алкогольного опьянения пациентов было не больше, чем в другие дни. В этом году три человека пострадали от взрыва петард и хлопушек: девятилетний ребенок, мужчина и женщина. Мужчина получил ожоги, а женщина -  перелом руки (от взрыва хлопушки)», - сообщил Андрей Козаченко.

По его словам, ни один из этих пациентов на стационарном лечении не остался. Ребенок пострадал не сильно, ему оказали необходимую помощь, в дальнейшем он будет наблюдаться в городской клинической больнице №14 имени проф. Гиршмана.

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