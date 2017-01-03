Запрет на российское кино дал дорогу украинским фильмам

Кинематограф идет семимильными шагами

Для создания фильма можно построить улицу

Каково быть губернатором

«Во мне есть дьяволинка и демонинщинка»

Театр способен зарядить актера на 220 вольт

Радиовещание может кануть в прошлое

Зацикленный Дед Мороз «упраздновал» всю компанию

Личное дело

Сергей Игоревич Дзялик родился 3 августа 1974 года в Харькове. В 1996 году окончил театральный факультет ХИИ им. Котляревского, с 1995 по 2005 год работал актером в Харьковском академическом русском драматическом театре им. Пушкина. С 2003 года — актер театра ТО «Новая сцена». С 2006 года — генеральный продюсер Харьковского регионального представительства радиогруппы УМХ. Более 30 ролей в театре. Создал более 10 000 рекламных роликов и презентационных материалов. Снимался в таких фильмах и сериалах, как «Просто Квашины», «Матч», «Пляж», «Отдел 44», «На линии жизни», «Ее сердце», «Неисправимые», «Слуга народа 2» и многих других. Женат, двое детей. родился 3 августа 1974 года в Харькове. В 1996 году окончил театральный факультет ХИИ им. Котляревского, с 1995 по 2005 год работал актером в Харьковском академическом русском драматическом театре им. Пушкина. С 2003 года — актер театра ТО «Новая сцена». С 2006 года — генеральный продюсер Харьковского регионального представительства радиогруппы УМХ. Более 30 ролей в театре. Создал более 10 000 рекламных роликов и презентационных материалов. Снимался в таких фильмах и сериалах, как «Просто Квашины», «Матч», «Пляж», «Отдел 44», «На линии жизни», «Ее сердце», «Неисправимые», «Слуга народа 2» и многих других. Женат, двое детей.

– Добрый день, Сергей. Меня зовут Светлана. На ваш взгляд, появилось ли после запрета российских фильмов будущее у украинского кино?– Безусловно, это открыло широкие возможности для украинских продюсеров, сценаристов, режиссеров и актеров. Начинают развиваться все съемочные группы, работающие на украинское кино. Понятно, что сейчас их уровень несколько ниже, чем московский, тем не менее наш кинематограф стал идти семимильными шагами, продукт становится все качественнее, и уже сейчас чувствуется конкуренция между продюсерами, режиссерами и актерами. Запрос на украинский продукт есть, и появилась необходимость открывать новые имена во всех сферах кинопроизводства.– А что, по вашему мнению, тормозит развитие нашего кинематографа?– Недостаток профессиональных кадров. Долгое время люди работали вторыми режиссерами у именитых московских коллег. Нет актеров, которые могут хорошо держать кадр, потому что в прежние годы они снимались во второстепенных и эпизодических ролях, а сейчас работают на так называемых линейках (это сленговый термин, обозначающий роль персонажа, который появляется в кадре на протяжении всего фильма).– А заметно ли отсутствие профессионалов на экранах?– Заметно. Тем не менее наши сериалы тоже успешно продаются. Например, белорусские коллеги говорят, что по уровню развития их кино отстает от украинского лет на десять. При этом от России мы отстаем в кинематографе года на два.– Сергей? Добрый день. Меня зовут Андрей. Интересует, не уехали ли в Россию наши лучшие режиссеры, актеры?– С одной стороны, с началом конфликта часть режиссеров и актеров уехала в Россию, но немало и тех, кто, наоборот, вернулся. В нашем кинематографе появились более широкие возможности, чем в России, где кинематографический рынок более плотный.– А как быть с низкопробными сериалами?– Они были, есть и будут. Более того, большинство режиссеров, которые снимают разные продукты, жалуются, что при работе над сериалами продюсеры просят их делать материал проще. Среди актеров есть шутка: «Я же это сказал, потому что в прошлой серии у нас с вами была история о том, что кто-то что-то сделал. Вы же понимаете, что я вам это говорю, потому что я вам это уже говорил раньше?». Конечно, это бред, но большинство сериалов снимаются для домохозяек, поэтому продюсеры и режиссеры соответственно формулируют и по нескольку раз разъясняют происходящее на экране. Но в этом нет ничего плохого, если относиться к таким вещам с юмором и попытаться найти в этом фишку, тогда будет круто и классно. Если нет – это будет некачественный продукт, от которого большинство зрителей будут уходить на другой канал, и рано или поздно режиссеру, который снял такой продукт, не дадут снимать следующий.– А каких сериалов, на ваш взгляд, не хватает нашему кинематографу?– Сейчас перебор сериальных детективов и боевиков, при этом не хватает хороших ситкомов – качественных ситуационных комедий.– Добрый день, Сергей. Меня зовут Ольга. Скажите, пожалуйста, какие объекты в Харькове могут быть интересны для киносъемок?– Сложно сказать – подбор локаций не входит в сферу моей профессии. Что касается сериалов, в Киеве, например, съемки происходят в одних и тех же домах – меняются лишь декорации, перевешиваются картинки. Для кино важны хорошие локации, но, с другой стороны, с точки зрения создания натуры на улице можно все перекрасить и заново ее построить. Для съемок в Харькове можно использовать, например, Госпром и другие знаковые места, а все остальное можно построить в студии.– Есть ли перспективы для съемок фильмов в Харькове или кинематограф останется в Киеве?– Останется в Киеве. В переносе продакшна в Харькове нет смысла. В Киеве находится все: деньги, ренталы (прокат оборудования), производственные мощности – офисы, камеры, свет, звук, актеры. Если необходимо, из Харькова актеров можно вызвать. Если бы в Харькове для кинематографа был полный спектр услуг и они были бы принципиально дешевле, сюда вкладывали бы деньги.– Сергей, добрый день. Меня зовут Валентин Артемович. Насколько мне известно, вы снимались в фильме «Слуга народа-2». Расскажите об этой работе.– Я снялся в коротком, но достаточно ярком для меня эпизоде, а кроме того, неожиданным для меня было общение с режиссером фильма Алексеем Кирющенко и исполнителем главной роли Владимиром Зеленским.– Судя по присутствию в фильме Зеленского, съемки были совсем не скучными? Какой он в жизни?– Я разобраться не успел. Хороший, но очень сильно уставший человек. На съемках было видно, что человек настолько вымотан и измочален очень плотным графиком работы, что у него не остается времени и сил на то, чтобы себя проявлять. Но, конечно, он шутит по поводу любой ситуации: и когда люди пытаются с ним фотографироваться, и когда не могут организовать съемочную площадку. Он не может не шутить: он профессиональный юморист, это уже образ его жизни.– Добрый день, Сергей. Меня зовут Николай. Расскажите, пожалуйста, кто он – ваш герой в фильме «Слуга народа 2»?–Мой герой – новый глава Харьковской области. Была идея связать эту роль с ранее действующими политиками, но я, честно говоря, их в свою роль не вкладывал. С одной стороны, мой герой – коррупционер и очень-очень нехороший человек, но с другой стороны, он хороший для себя, для своей семьи и для своих близких, и как актер я оправдываю своего персонажа и делаю его по-своему симпатичным и обаятельным.– А вам сложно было вжиться в эту роль?– Несложно, потому что в сериалах у меня есть такие персонажи. Видимо, режиссеры видят меня в таком амплуа. Был эпизод, когда я пришел на кастинг сериала «Военный госпиталь» (потом его назвали «Линия жизни»). Как только я зашел, режиссер сказал ассистенту: «Так! Дай ему роль сепаратиста». Режиссер увидел во мне нечто такое, что подходило к этой роли. В других сериалах мне тоже достались отрицательные роли, но, честно сказать, мне и не хочется играть очень положительные – это скучно.– А в театре вам тоже приходится играть в большей степени отрицательных героев?– Да. Но я в принципе хороший человек. Как-то меня утверждали на роль очень плохого персонажа, который творил страшные вещи, а потом когда меня узнали, стали переписывать под меня сценарий. Режиссер решил, что плохим будет мой напарник, а я буду хорошим: якобы это не я придумал совершать плохие поступки, а придумал он, чтобы меня подставить. Поэтому все мои плохие персонажи в итоге трансформируются во что-то, на мой взгляд, хорошее, хотя, возможно, зрители видят их по-другому.– Почему же режиссеры видят в вас отрицательного героя?– Ну вот такое у меня лицо. У позитивных персонажей всегда должны быть правильные черты лица, а у меня, на первый взгляд, кажется, что есть некая дьяволинка и демонинщинка.– Добрый день, Сергей. Нет ли опасений, что ради наполнения залов театры будут ставить спектакли, рассчитанные на неглубокомысленного зрителя?– Если продукт качественный, его смотрят люди с разными интеллектуальными запросами, и все зрители в зале дышат в унисон: смеются, расстраиваются.– Такая реакция зала наверняка заряжает и актеров?– Безусловно. Только это и заряжает. В отличие от съемок фильмов, которые, как правило, отнимают энергию (кроме редких дублей, когда все сложилось и ты понимаешь: «Да, это класс»), в театре другая атмосфера. От хорошей игры в театре ты заряжаешься, будто к тебе подсоединили 220 вольт и в этот день готов сыграть еще не один спектакль. Если актер и зритель обмениваются энергией, все уходят из театра счастливыми, настроенными на хорошие поступки.– Здравствуйте, Сергей. Вам звонит Маргарита. Скажите, не становится ли, на ваш взгляд, интеллектуальный зритель исчезающим видом?– В Харькове много хороших театров. Например, несколько лет назад спонсоры облагородили Дом актера: сделали хороший ремонт, установили качественный свет, хорошие зрительские кресла, дали возможность делать спектакли -- и стали появляться прекрасные театры и очень глубокомысленные и правильные спектакли, в которых нет глупого юмора и глупых шуток с падениями актеров и бросанием тортов в лицо. А мыслящих зрителей очень много – по крайней мере, у нас в большей степени именно такой зритель.– Сергей, добрый день. Меня зовут Алексей. Долгие годы вы занимались работой на радио, но есть мнение, что у радио уже практически нет перспектив. Не канет ли оно в прошлое как архаичный вид вещания?– Есть автомобили, кухни, еще много мест, где нет возможности или не хочется смотреть телевизор. Пока ты чем-то занимаешься, нужен фон – музыка или информация, которые тебя устраивают. Какое-то время радио еще поживет.– А какое, на ваш взгляд? Лет пять протянет?– Пять лет точно. Но если говорить о местном эфире, его уже, к сожалению, практически нет – все радиовещание перенесли в Киев: рассказывают в основном о состоянии киевских дорог, о киевских пробках.– А почему это происходит, на ваш взгляд? Радио стало нерентабельным?– Тяжело с экономической точки зрения: нужно содержать студию с техникой, платить зарплату сотрудникам. Кроме того, ситуация в стране нестабильная, а в прямом эфире сложно контролировать кто что скажет. А потом у радиостанции могут быть сложности, например, с судами. Прямой эфир проще контролировать в Киеве.– Добрый день, Сергей. Меня зовут Алена. Насколько я знаю, вы занимаетесь озвучиванием рекламных роликов. Многих зрителей реклама раздражает. Скажите, что больше всего раздражает в ней вас?– Меня раздражает глупая или навязчивая реклама. При этом бывают позитивные рекламные ролики, которые хочется увидеть не один раз. Если говорить откровенно, я переключаю рекламу, когда ее слишком много: я понимаю, что за 15 минут, пока идет реклама, я могу заняться чем-то другим.– А была ли реклама, от озвучивания которой вы отказывались?– Конечно. Я отказывался от озвучивания некоторых политических роликов, если позицию этой политической силы я не приемлю.– Здравствуйте, Сергей. Меня зовут Никита. Вам как актеру наверняка приходилось на Новый год быть Дедом Морозом. Поделитесь ощущениями: долгожданны или все же утомительны для Морозов предпраздничные дни?– Настоящий праздник наступает, когда в новогоднюю ночь ты приходишь к друзьям с последнего корпоратива. Вся компания уже веселая, а ты приходишь бодреньким, потому что не употреблял на работе спиртных напитков и с ощущением полного счастья готов к празднованию. Правда, и на корпоративах бывали счастливые моменты. В студенческие годы мы с друзьями занимались бизнесом (что-то куда-то возили, что-то привозили), а так как среди них я был единственным актером, параллельно под Новый год мы ходили по домам, поздравляли детей. Это было прибыльно, и однажды мы набрали такое количество заказов, что я физически не мог их осилить. Мы нашли второй костюм Деда Мороза, нарядили друга, который не имел ни малейшего отношения к театру, хотя считал, что имеет (он учился на мехмате). Мы отправили его вести корпоратив прямо в новогоднюю ночь. Его дебют был просто корридой: человека зациклило, и он не мог ничего произнести кроме «Ну, с Новым годом вас!». Мне стали звонить организаторы корпоратива: «Быстро заканчивай и приезжай сюда, иначе сейчас разгорится скандал и кого-то начнут бить». Но так как мой друг, произнося одну и ту же фразу, со всеми чокался, компания немножко выпила и уже нормально воспринимала такого Деда Мороза. Когда я приехал, чтобы подстраховать товарища, оказалось, что он всех уже «упраздновал» и все были довольны.