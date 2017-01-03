Международная федерация лыжного спорта отменила этап Кубка мира в Казани

Столица Татарстана город Казань (РФ) оказалось не готовым принять этап Кубка мира по сноуборд-кроссу и параллельному слалому, который должен был состояться в течение 24-26 февраля 2017 года.

Этап Кубка мира был отменен из-за финансовых трудностей, сообщает Международная федерация лыжного спорта (FIS). Указано, что FIS вместе с Федерацией лыжных гонок России (ФЛГР) рассматривают проведение этапа в те же сроки в другом российском городе. Как варианты замены называются Москва и Екатеринбург.



При этом сообщается, что FIS не намерен переносить соревнования из РФ.



Как известно, в декабре было объявлено об отмене нескольких соревнований по зимним видам спорта, которые должны были пройти в России. Отмены стали следствием публикации второй части доклада комиссии Ричарда Макларена, который обвинил российскую сборную в массовом нарушении антидопингового кодекса на Олимпиаде в Сочи.



Напомним, ранее Международный союз биатлонистов (IBU) перенес из РФ этап Кубка мира по биатлону, который в марте планировала принять Тюмень. Пока неизвестно, где пройдут эти соревнования.