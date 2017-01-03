Ученые обнаружили в теле человека новый орган
3 января 2017 г.
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3 января 2017 г.
Как пишет Science Alert, недавние исследования профессора хирургии Кэлвина Коффи из Университета Лимерика показали, что на самом деле брыжейка не состоит из нескольких раздельных фрагментов, а представляет собой один непрерывный орган.
Врач подчеркнул, что изучение патологий брыжейки должно стать отдельным полем для медицинских работ так же, как сейчас отдельно изучаются гастроэнтерология и другие области знаний.
"Анатомическое описание, которое было дано более 100 лет назад, было неправильным. Этот орган далек от раздробленности. Это просто одна сплошная структура. Когда мы подойдем к брыжейке как к любому другому органу, мы можем классифицировать брюшные заболевания с точки зрения этого органа", - считает Кэлвин Коффи.
Профессор Коффи уточнил, что изучение брыжейки должно стать новой областью медицинской науки. Сообщается, что изменения в программу медицинских вузов США будут внесены уже в этом году. Новая классификация брыжейки как протяженного органа уже добавлена в один из самых авторитетных учебников - "Анатомию Грея".
Согласно представлениям ученых до этого открытия, брыжейка представлла собой состоящую из двух листков брюшины складку, посредством которой тонкая кишка прикреплена к задней стенке живота.
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