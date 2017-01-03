В Луганской области хотят открыть дополнительный КПВВ

Луганская областная военно-гражданская администрация предложила открыть дополнительный пункт пересечения линии разграничения сторон "Алчевск - Новотошковское - Лисичанск" и создать дополнительный пропускной пункта въезда-выезда "Новотошковское".

Руководство Луганской ВГА предлагается вынести данный вопрос на рассмотрение Кабинета министров и рассмотреть его на очередном заседании Трехсторонней контактной группы в Минске.

"Создание дополнительного контрольного пункта пропуска через линию разграничения значительно уменьшит нагрузку на пешеходный переход в Станице Луганской, снизит уровень социальной напряженности и устранит почву для разжигания антиукраинской пропаганды", - отмечается в сообщении.