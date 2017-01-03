В Луганской области хотят открыть дополнительный КПВВ
3 января 2017 г.
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3 января 2017 г.
"Создание дополнительного контрольного пункта пропуска через линию разграничения значительно уменьшит нагрузку на пешеходный переход в Станице Луганской, снизит уровень социальной напряженности и устранит почву для разжигания антиукраинской пропаганды", - отмечается в сообщении.
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