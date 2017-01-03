Украина

  • 119
    •  / 

В Луганской области хотят открыть дополнительный КПВВ

В Луганской области хотят открыть дополнительный КПВВ
Луганская областная военно-гражданская администрация предложила открыть дополнительный пункт пересечения линии разграничения сторон "Алчевск - Новотошковское - Лисичанск" и создать дополнительный пропускной пункта въезда-выезда "Новотошковское".
Руководство Луганской ВГА предлагается вынести данный вопрос на рассмотрение Кабинета министров и рассмотреть его на очередном заседании Трехсторонней контактной группы в Минске.

"Создание дополнительного контрольного пункта пропуска через линию разграничения значительно уменьшит нагрузку на пешеходный переход в Станице Луганской, снизит уровень социальной напряженности и устранит почву для разжигания антиукраинской пропаганды", - отмечается в сообщении.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей3 января

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.5113 грн
100 EUR 2842.26 грн
100 USD 2719.09 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи