Экономика

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Госбюджет-2016 недополучил 11 миллиардов

Госбюджет-2016 недополучил 11 миллиардов
Государственный бюджет Украины на 2016 год не выполнен в части доходов, которые были меньше запланированных на 10,9 миллиарда гривен. Такую информацию распространила Государственная казначейская служба Украины.

По ее данным, дефицитный показатель составил 1,7%. При этом таможенники превысили запланированные показатели сборов на 18 миллиардов, а налоговики недополучили 14 миллиардов. Отрицательный баланс также зафиксирован по другим министерствам и ведомствам – минус 4 миллиарда.

Всего планировалось собрать 627,1 млрд, а реально удалось 616,2 млрд.

Зато местные бюджеты перевыполнили доходные части. В целом по Украине региональные бюджеты получили на 22,8 млрд больше ожидаемого, поэтому совокупный показатель выполнения составил более 117%. В сравнении с предыдущим годом показатели 2016-го увеличились по всем статьям: так, реальные доходы государственного бюджета выросли на 15% (+81,5 млрд), а местных бюджетов – на 48% (+50,7 млрд).

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