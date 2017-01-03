Госбюджет-2016 недополучил 11 миллиардов

Государственный бюджет Украины на 2016 год не выполнен в части доходов, которые были меньше запланированных на 10,9 миллиарда гривен. Такую информацию распространила Государственная казначейская служба Украины.

По ее данным, дефицитный показатель составил 1,7%. При этом таможенники превысили запланированные показатели сборов на 18 миллиардов, а налоговики недополучили 14 миллиардов. Отрицательный баланс также зафиксирован по другим министерствам и ведомствам – минус 4 миллиарда.



Всего планировалось собрать 627,1 млрд, а реально удалось 616,2 млрд.



Зато местные бюджеты перевыполнили доходные части. В целом по Украине региональные бюджеты получили на 22,8 млрд больше ожидаемого, поэтому совокупный показатель выполнения составил более 117%. В сравнении с предыдущим годом показатели 2016-го увеличились по всем статьям: так, реальные доходы государственного бюджета выросли на 15% (+81,5 млрд), а местных бюджетов – на 48% (+50,7 млрд).

