В центре Харькова открылась рождественская ярмарка: ассортимент, цены 3 января 2017 г. источник 0 0

Ярмарка "Рождество" открылась на ул.Университетской, 8 (Покровский монастырь) в Харькове. Вход на торговую площадку свободный, ярмарка будет работать с 8.30 до 19.30 до 8 января.