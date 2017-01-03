В центре Харькова открылась рождественская ярмарка: ассортимент, цены

На ярмарке представлен большой выбор печатной продукции, икон, ладана, ювелирных изделий, керамики, церковной утвари, аудио- и видеодиски. Можно купить травяные чаи, шампуни и кремы, духи, эфирные масла и благовония, изделия из натуральных тканей, кожи и меха. Продаются мед, продукты пчеловодства и виноградарства. Можно также заказать молитву в определенном храме Украины и даже в храмах Германии.
Цены на товары и услуги:
- пуховый платок - 1 - 1,5 тыс. грн.;
- мазь монастырская от ожогов, герпеса, морщин и др. - 40 грн. вазочка;
- магнитики в виде божьих коровок - 8-9 грн. штука;
- мед - 40 - 100 грн. за поллитра;
- медовые пироги - от 20 грн.;
- масло для лампады - 10 грн. бутылочка;
- акафист - 10 грн.;
- именные ладанки - 130 грн.;
- глинтвейн - от 10 грн. стаканчик;
- вышитые кухонные рукавички для горячего - от 100 грн.;
- ладан для дома - 20 грн. кулечек.