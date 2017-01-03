Харьков

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В центре Харькова открылась рождественская ярмарка: ассортимент, цены

В центре Харькова открылась рождественская ярмарка: ассортимент, цены
Ярмарка "Рождество" открылась на ул.Университетской, 8 (Покровский монастырь) в Харькове. Вход на торговую площадку свободный, ярмарка будет работать с 8.30 до 19.30 до 8 января.
На ярмарке представлен большой выбор печатной продукции, икон, ладана, ювелирных изделий, керамики, церковной утвари, аудио- и видеодиски. Можно купить травяные чаи, шампуни и кремы, духи, эфирные масла и благовония, изделия из натуральных тканей, кожи и меха. Продаются мед, продукты пчеловодства и виноградарства. Можно также заказать молитву в определенном храме Украины и даже в храмах Германии.

Цены на товары и услуги:

  • пуховый платок - 1 - 1,5 тыс. грн.;
  • мазь монастырская от ожогов, герпеса, морщин и др. - 40 грн. вазочка;
  • магнитики в виде божьих коровок - 8-9 грн. штука;
  • мед - 40 - 100 грн. за поллитра;
  • медовые пироги - от 20 грн.;
  • масло для лампады  - 10 грн. бутылочка;
  • акафист - 10 грн.;
  • именные ладанки - 130 грн.;
  • глинтвейн - от 10 грн. стаканчик;
  • вышитые кухонные рукавички для горячего - от 100 грн.;
  • ладан для дома - 20 грн. кулечек.

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