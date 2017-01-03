Кабмин хочет ужесточить штрафы за парковку на местах для инвалидов

В украинский парламент передан проект закона о введении штрафов за парковку, остановку, стоянку транспортных средств на местах, предназначенных для лиц с инвалидностью.

Документом предлагаются изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях. Предлагается установление штрафа в размере 60 необлагаемых минимумов доходов граждан. С учетом, что этот показатель составляет 17 гривен, сумма штафа должна равняться 1020 гривнам.



Такая точно санкция будет налагаться на ответственных лиц за отсутствие на площадках для парковки специально оборудованных мест для инвалидов. Такие места должны быть, в частности, во дворах многоквартирных домов. Их количество – не менее 10% от общего количества мест для парковки, а если всего мест меньше десяти, то по крайней мере одно должно быть выделено для спецпарковки.



Также предлагаются изменения в закон об основах социальной защищенности инвалидов в Украине, согласно которым опознавательный знак "Водитель с инвалидностью" размещается спереди и сзади на автомобилях, которыми управляют водители с инвалидностью или водители, которые перевозят лиц с инвалидностью. При этом необходимо иметь с собой в машине документы, подтверждающие соответствующий статус.