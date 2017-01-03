В Сочельник в Харькове откроется Всеукраинский Фестиваль уличного искусства

Всеукраинский фестиваль уличного искусства снова врывается в харьковский праздничный марафон с клоунами, жонглерами, мимами, живыми статуями и представителями других жанров.

График проведения фестиваля



6.01, 16:00 — День открытия Фестиваля в Харькове, ТРЦ «Дафи» (станция метро «Героев труда», ул. Героев Труда, 9)



6.01 — 29.01 (с 17:00 до 20:00) — Турнирные дни в Харькове



17.02, 16:00 — День открытия Фестиваля в Днепре (бул. Звездный, 1-а)



17.02 — 12.03 (с 17:00 до 20:00) — Турнирные дни в Днепре



12.03 — Закрытие фестиваля в Днепре (вручение дипломов и подарков от площадки Фестиваля — ТРЦ «Дафи», подведение результатов и награждение победителей).



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ВКонтакте: 6.01, 16:00 — День открытия Фестиваля в Харькове, ТРЦ «Дафи» (станция метро «Героев труда», ул. Героев Труда, 9)6.01 — 29.01 (с 17:00 до 20:00) — Турнирные дни в Харькове17.02, 16:00 — День открытия Фестиваля в Днепре (бул. Звездный, 1-а)17.02 — 12.03 (с 17:00 до 20:00) — Турнирные дни в Днепре12.03 — Закрытие фестиваля в Днепре (вручение дипломов и подарков от площадки Фестиваля — ТРЦ «Дафи», подведение результатов и награждение победителей).Facebook: https://www.facebook.com/events/348959592150535/ ВКонтакте: https://vk.com/event135458235

С 6 по 29 января каждую пятницу, субботу и воскресенье артисты будут развлекать харьковчан, а жюри фестиваля, состоящее из авторитетных представителей артистической профессии, выставлять оценки участникам. 17 февраля фестиваль переместится в Днепр, где 12 марта будут объявлены победители и вручены главные призы в двух номинациях.Фестиваль откроется в Харькове накануне Рождества, 6 января в 16:00 представлением участников и членов жюри, после чего, по сложившейся традиции, артисты торжественным парадом-алле пройдут по первому этажу ТРЦ «Дафи». Сразу после парада участники займут отведённые для них локации и начнётся представление — первое из многих. Фестиваль будет проходить на протяжении 8 недель по пятницам, субботам и воскресеньям, всегда в одно и тоже время — с 17:00 до 20:00, в двух городах — сначала в Харькове, а затем в Днепре. По сложившейся традиции, участники фестиваля смогут собирать вознаграждения от зрителей в «шляпу», все собранные средства будут принадлежать исключительно самим артистам.Как и в прошлые годы, проект станет продолжением традиций выступлений уличных артистов на ярмарках. Соседство торговых площадок с яркими выступлениями фокусников, жонглёров, мимов всегда шло на пользу и тем, и другим — покупатели становятся зрителями, а зрители — покупателями. Опыт первого фестиваля доказал востребованность этой традиции и в наше время, когда место ярмарок заняли торгово-развлекательные центры, торговля стала шоппингом, а выступления — перфомансами.В 2014 году, на этапе подготовки фестиваля, он задумывался как соревнование живых статуй. Но практически сразу стало понятно, что множество жанров будут взаимно дополнять друг друга, и именно это понравится и зрителям и артистам — и жанровое разнообразие было расширено. Кроме того, с этого года призы будут вручаться в двух номинациях — «динамические» и «статические жанры». Участниками могут быть как отдельные артисты, так и коллективы — на 29 декабря для участия в конкурсе зарегистрировались 11 «творческих единиц», а регистрация для внеконкурсных ещё продолжается. География фестиваля тоже расширяется, наряду с уже ожидаемыми артистами из Харькова, Днепропетровска и Сум, зарегистрировались исполнители из Минска, Полтавы и Кривого Рога. Последние два города - новые точки на расширяющейся карте участников фестиваля.Оценивать выступление конкурсантов будут их коллеги — профессионалы актёрского дела, имеющие, в том числе, богатый опыт уличных выступлений: актриса, выпускница Лондонской Международной Школы Перфоманса (LISPA), театральный экспериментатор, основателница «Комедийной Мастерской», активистка анти-театра Мария Коренева, актриса, певица, перформер, преподаватель Харьковского национального университета искусств имени Котляревского, режиссер театра «Мастерская-55», создатель Школы актерского мастерства «ТЕСТО» Мария Бораковская, актриса театра «Прекрасные цветы» Оксана Черкашина и актриса и режиссёр театра «ТАМіЯ» Елена Авдеева.Одна из членов жюри актриса Мария Коренева работала в разных странах, с разной публикой — в кабаре, уличных спектаклях, любимом направлении «анти-театра». Поэтому удивить её сложно, но именно этого Мария и ждёт от участников конкурса:— В Украине есть свежее восприятие юмора. Если во Франции уличные артисты — это привычный элемент улицы, то у нас он всегда — в диковинку, уличного искусства в Украине очень мало. Поэтому хочется раскрасить город, хочется одеть всех артистов в яркие костюмы и заполнить ими улицы. Хочется удивлять и удивляться, — делится ожиданиями Мария. — От участников мне хочется увидеть что-то новое. Я буду особенно поощрять поиск собственных идей, а не копирование идей друг друга или того, что подсмотрено в YouTube.Но копировать YouTube для участников фестиваля — это вряд ли приемлемый путь к успеху. Одна из новых участников фестиваля — полтавчанка Маргарита Беус. Она — классический мим, училась искусству пантомимы в школе Majenia у Эллы Ярошевич — жены и коллеги Марселя Марсо. Ей предлагали оставаться во Франции преподавателем, но она решила вернуться в Украину, где, как она надеется, ее талант нужнее. В Полтавском театральном училище Маргарита учила студентов пантомиме, сама работала мимом на праздниках, мероприятиях и просто на улице.— Сейчас я немного отошла от классической пантомимы, работаю в смешанных спектаклях, поэтому для меня фестиваль — шанс вернуться к истокам, — рассказывает артистка. — А еще мне очень нравится одна из заявленных целей фестиваля — пропаганда и распространение информации об уличных жанрах. Для меня очень важно, чтобы люди понимали, что мим — это не просто белый грим и «невидимая стена», это сложное и вместе с тем доступное каждому искусство. Надеюсь, что встречу в Харькове и Днепре единомышленников!Свое слово в определении лучших артистов смогут сказать и зрители — их голоса, отданные в опросе в официальных аккаунтах социальных сетей проекта, выявят обладателя Приза зрительских симпатий. Каким будет этот приз, организаторы пока держат в тайне.