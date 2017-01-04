Харьков

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В Харькове построят большой роллердром

В Харькове построят большой роллердром
К реализации проекта по строительству самого большого в Украине открытого современного роллердрома приступят уже в этом году. Расположится он в Харькове, в сквере Тиволи на улице Благовещенской.
– Харьков всегда славился своей урбан-культурой, и наша задача – поддерживать эти спортивные направления. У нас также уже есть решение относительно строительства по проспекту Славы, 5, в микрорайоне Залютино, воркаут-центра для молодежи Холодногорского района. Этот вид спорта очень хорошо зарекомендовал себя и стал популярным среди харьковчан. Только в этом году в городе установили 142 площадки для занятий воркаутом, а в следующем году планируется установить возле жилых домов еще 100, – рассказывает глава Администрации Холодногорского района Максим Мусеев. – В нашем центре можно будет заниматься в любое время года, ведь погода не всегда позволяет заниматься на улице. Это поможет людям поддерживать себя в форме, а молодежи – открывать для себя новые виды спорта и добиваться новых спортивных вершин.

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