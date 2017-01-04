В Харькове построят большой роллердром 4 января 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

К реализации проекта по строительству самого большого в Украине открытого современного роллердрома приступят уже в этом году. Расположится он в Харькове, в сквере Тиволи на улице Благовещенской.