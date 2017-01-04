Происшествия

  • 1046
    •  / 

ДТП в Харькове: из всей семьи выжила только трехлетняя девочка

ДТП в Харькове: из всей семьи выжила только трехлетняя девочка
Начало нового года на Харьковщине ознаменовалось страшным ДТП: чудом уцелевшая в аварии трехлетняя малышка осталась сиротой – ее родители и старший брат погибли мгновенно.
Как рассказал начальник отдела профилактической работы облуправления превентивной деятельности ГУ НП в Харьковской области Олег Никоненко, авария произошла около четырех часов ночи с 1 на 2 января на участке Окружной дороги в районе Алексеевки (пр. Лозовеньковский). 

Столкнулись две иномарки – «Мицубиси» и «Ауди». От удара автомобили отбросило в разные стороны. 30-летний водитель «Мицубиси», его 34-летняя жена и 15-летний сын погибли на месте. Из всей семьи выжила лишь трехлетняя девочка – она была госпитализирована в четвертую неотложку. Медики борются и за жизнь 49-летнего водителя второй иномарки. Причины аварии в полиции пока не называют.

– Удар был такой силы, что обломки автомобилей – колеса, бамперы, зеркала – разлетелись в разные стороны в радиусе 70 метров. Очевидцев нет. Так что пока сказать, было ли это лобовое столкновение и кто в какую сторону ехал, невозможно. Проводятся следственные действия, – рассказывает Олег Никоненко. – Малышка после удара была в сознании – у нее, как ни странно, лишь легкие ушибы. Она сидела на заднем сиденье автомобиля в детском кресле.

Сейчас Валерия в больнице. К ней приехали бабушка и другие родственники.

– По словам медиков, девочка чувствует себя хорошо – смеется, рассказывает стишки. Она еще не понимает, что ее родителей уже нет, –  говорит Олег Никоненко.

По информации близкого друга семьи Анатолия Полегенько, погибшие родители работали в России, ехали отмечать Новый год в Каховку, но не доехали.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей4 января

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.5113 грн
100 EUR 2842.26 грн
100 USD 2719.09 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи