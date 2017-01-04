ДТП в Харькове: из всей семьи выжила только трехлетняя девочка

Как рассказал начальник отдела профилактической работы облуправления превентивной деятельности ГУ НП в Харьковской области Олег Никоненко, авария произошла около четырех часов ночи с 1 на 2 января на участке Окружной дороги в районе Алексеевки (пр. Лозовеньковский).
Столкнулись две иномарки – «Мицубиси» и «Ауди». От удара автомобили отбросило в разные стороны. 30-летний водитель «Мицубиси», его 34-летняя жена и 15-летний сын погибли на месте
. Из всей семьи выжила лишь трехлетняя девочка – она была госпитализирована в четвертую неотложку. Медики борются и за жизнь 49-летнего водителя второй иномарки. Причины аварии в полиции пока не называют.
– Удар был такой силы, что обломки автомобилей – колеса, бамперы, зеркала – разлетелись в разные стороны в радиусе 70 метров. Очевидцев нет. Так что пока сказать, было ли это лобовое столкновение и кто в какую сторону ехал, невозможно. Проводятся следственные действия, – рассказывает Олег Никоненко. – Малышка после удара была в сознании – у нее, как ни странно, лишь легкие ушибы. Она сидела на заднем сиденье автомобиля в детском кресле.
Сейчас Валерия в больнице. К ней приехали бабушка и другие родственники.
– По словам медиков, девочка чувствует себя хорошо – смеется, рассказывает стишки. Она еще не понимает, что ее родителей уже нет, – говорит Олег Никоненко.
По информации близкого друга семьи Анатолия Полегенько, погибшие родители работали в России, ехали отмечать Новый год в Каховку, но не доехали.