ДТП в Харькове: из всей семьи выжила только трехлетняя девочка 4 января 2017 г. автор: Ирина Стрельник 0 0

Начало нового года на Харьковщине ознаменовалось страшным ДТП: чудом уцелевшая в аварии трехлетняя малышка осталась сиротой – ее родители и старший брат погибли мгновенно.