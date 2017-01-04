Харьковских пенитенциариев объединили с луганчанами

В канун Нового года начальника Управления Государственной пенитенциарной службы Украины в Харьковской области Александра Крикушенко назначили начальником Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции.

Как сообщили в пресс-службе Управления Государственной пенитенциарной службы Украины в Харьковской области, замминистра юстиции Денис Чернышов представил руководителя Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции. 29 декабря 2016 года состоялось селекторное аппаратное совещание под руководством заместителя министра юстиции Дениса Чернышова и с участием руководителей учреждений исполнения наказаний и следственных изоляторов Государственной уголовно-исполнительной службы Украины.Во время совещания Денис Чернышов представил руководящему составу органов и учреждений исполнения наказаний Государственной уголовно-исполнительной службы Украины начальника Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции Александра Крикушенко (приказ Министерства юстиции Украины от 27.12.2016 года №5879/к). Таким образом, полномочия Александра Крикушенко расширились: в структуру Северо-Восточного межрегионального управления входят органы и учреждения исполнения наказаний не только Харьковской, но и Полтавской, Сумской и Луганской областей.