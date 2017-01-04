Общество

  • 156
    •  / 

Харьковских пенитенциариев объединили с луганчанами

Харьковских пенитенциариев объединили с луганчанами
В канун Нового года начальника Управления Государственной пенитенциарной службы Украины в Харьковской области Александра Крикушенко назначили начальником Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции. 
Как сообщили в пресс-службе Управления Государственной пенитенциарной службы Украины в Харьковской области, замминистра юстиции Денис Чернышов представил руководителя Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции. 29 декабря 2016 года состоялось селекторное аппаратное совещание под руководством заместителя министра юстиции Дениса Чернышова и с участием руководителей учреждений исполнения наказаний и следственных изоляторов Государственной уголовно-исполнительной службы Украины.

Во время совещания Денис Чернышов представил руководящему составу органов и учреждений исполнения наказаний Государственной уголовно-исполнительной службы Украины начальника Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции Александра Крикушенко (приказ Министерства юстиции Украины от 27.12.2016 года №5879/к). Таким образом, полномочия Александра Крикушенко расширились: в структуру Северо-Восточного межрегионального управления входят органы и учреждения исполнения наказаний не только Харьковской, но и Полтавской, Сумской и Луганской областей.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей4 января

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.5113 грн
100 EUR 2842.26 грн
100 USD 2719.09 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи